- Ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, a anuntat ca instalarea in Turcia a sistemelor de rachete rusesti sol-aer S-400 va incepe in octombrie 2019, a relatat joi cotidianul turc Hurriyet, citat de agentia Reuters preluata de Agerpres. Potrivit Hurriyet, ministrul Akar a precizat ca, la inceputul…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca Turcia nu se va retrage din Siria pana cand poporul sirian nu va organiza alegeri, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. ''Cand poporul sirian va avea alegeri, vom lasa Siria proprietarilor sai dupa ce isi vor tine alegerile'',…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca i-a invitat pe cancelarul german Angela Merkel si pe presedintele Frank-Walter Steinmeier in vizita in Turcia anul viitor, relateaza luni dpa. Ambele parti au convenit sa se viziteze mai des, le-a spus Erdogan jurnalistilor la intoarcerea sambata…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a afirmat vineri ca SUA trebuie sa-si inceteze prezenta militara in Siria, in timp ce seful statului turc Recep Tayyip Erdogan este ''extrem de iritat'' de politica americana in tara vecina aflata in razboi, iar liderul rus Vladimir Putin considera ca regimul de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca Turcia nu va cere persmisiunea nimanui pentru a achizitiona sisteme antiaeriene S-400 din Rusia, a relatat presa locala, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a discutat telefonic vineri cu omologul sau turc Tayyip Erdogan despre relațiile comerciale dintre cele doua țari și mai multe probleme de interes internațional, au transmis autoritațile de la Kremlin, relateaza Reuters, preluata de mediafax. Liderii au discutat…