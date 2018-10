Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca tara sa a inceput ca lucreze la fabricarea pe plan intern a primului sau sistem de rachete de aparare aeriana cu raza lunga de actiune si prima livrare este planificata pentru 2021, relateaza agentia Reuters. Turcia achizitioneaza de asemenea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Arabiei Saudite sa dezvaluie cine a dat ordinul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, precum si locul in care se afla corpul acestuia, spunand ca Turcia ar avea mai multe informatii despre caz decat a impartasit pana acum, relateaza Reuters.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca Turcia nu se va retrage din Siria pana cand poporul sirian nu va organiza alegeri, relateaza agentia Reuters. ''Cand poporul sirian va avea...

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) au luat-o pe o cale gresita amenintand si folosind santajul, in locul dialogului, si ca este imposibil ca vreo tara sa aiba incredere in ele, relateaza agentia Reuters. Intr-un discurs rostit in deschiderea sesiunii…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) au luat-o pe o cale gresita amenintand si folosind santajul, in locul dialogului, si ca este imposibil ca vreo tara sa aiba incredere in ele, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. Intr-un discurs…

- Președintele american, Donald Trump, va susține miercuri o conferința de presa, in urma intrevederilor pe care le va avea in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, a informat marți purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Donald…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca spera ca vizita sa in Germania la sfarsitul lunii septembrie sa puna capat complet tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Imbunatatirea relatiilor dintre guvernele turc si german, cooperarea…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a afirmat vineri ca SUA trebuie sa-si inceteze prezenta militara in Siria, in timp ce seful statului turc Recep Tayyip Erdogan este ''extrem de iritat'' de politica americana in tara vecina aflata in razboi, iar liderul rus Vladimir Putin considera ca regimul de…