Erasmus+ 2019. Buget de 3 miliarde de euro si o initiativa noua

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu schimbam Europa prin provocari", a declarat Salvini la radio, in legatura cu gestul lui Angelo Ciocca, care si-a scos un pantof si l-a apasat pe hartiile cu notele comisarului european Pierre Moscovici dupa conferinta de presa a acestuia privind respingerea proiectului de buget al Italiei.…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL) a depus saptamana aceasta un amendament la Raportul interimar al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene post-2020 in care solicita 2 miliarde de euro pentru proiecte și acțiuni privind consolidarea și apararea statului…

- „Schimbarile pe care le-am aprobat vin tocmai ca raspuns la nevoia de a ne adapta la realitațile curente și vor ajuta Romania sa utilizeze intr-o mai mare masura fondurile pe care le are alocate, iar acestea urmand sa aiba un efect benefic in special pentru mediul de afaceri, dar vor sprijini și…

- Vineri, Centrul Civic al Resitei a „rasunat“ de acorduri in liniste. Ineditul eveniment, „Dansez deci exist! Silent party – flash mob“ a fost organizat de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Caras-Severin cu scopul de a inscrie happeningul pe harta evenimentelor la nivel european din…

- Guvernele tarilor din Europa de est vor avea probleme cu finantarea europeana, daca nu vor respecta statul de drept si nu vor avea o justitie independenta, avertizeaza vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic."Daca vreti sa cheltuiti banii contribuabililor europeni, atunci avem nevoie…

- Comisia Europeana este ingrijorata ca producatorii auto din Germania vor cauta sa exporte masinile diesel vechi in Europa de Est, dupa aprobarea subventiilor pentru achizitionarea unor modele mai putin poluante, a declarat luni Elzbieta Bienkowska, comisarul pentru piata interna,

- Legea care iși propune sa reduca adaosul de zahar din bauturile racoritoare, inițiata de senatorul USR Arad, Adrian Wiener, a primit avize favorabile in Comisiile pentru Sanatate publica, respectiv pentru Invațamant, cercetare, tineret și sport din Senatul Romaniei. Inițiativa propune praguri de accizare,…

- Europa se confrunta cu spectrul populismului și naționalismului, iar proiectul european se vede amenințat de loviturile demagogiei de secol XXI. Cu toate acestea, in randul tinerilor, entuziasmul și increderea in instituțiile europene se afla in continuare la cote inalte ceea ce dovedește atat importanța…