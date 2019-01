Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, deputatul de Sibiu Dan Barna, a declarat sambata seara ca se asteapta si spera sa fie proteste impotriva PSD si a Guvernului in cat mai multe locuri din tara, pentru ca "in continuare exista pericolul amnistiei si gratierii"."Lucrurile merg prost. Romania merge intr-o directie…

- Mark David Chapman a ramas in memoria colectiva ca barbatul care a ucis unul dintre cele mai mari staruri pe care lumea le-a avut: John Lennon. In jur de ora 10:50 seara, pe 8 decembrie 1980, Lennon și soția sa Ono se intorceau acasa, la apartamentul lor din New York, cand Mark David Chapman l-a impușcat…

- Un clujean a vrut sa își gateasca în urma cu doua zile o porție de pește la cuptor. Atfel, a cumparat pește din Carrefourul din Vivo. Când a ajuns acasa și a desfacut ambalajul, un miros înțepator de îi muta nasul. Privind atent produsul, a putut observa mici viermișori…

- Un barbat de 76 de ani a disparut de acasa înca de pe data de 1 noiembrie 2018. De atunci, familia îl cauta necontenit. Omul este de loc din Valea Calugareasca, județul Prahova.

- Situatie incredibila in Baia Mare. De cateva zile, zeci de familii dintr-un bloc au ramas fara gaz, lucru care produce un disconfort major, mai ales ca in ultima perioada temperaturile au scazut destul de mult. Totul se petrece pe strada Victor Babes, nr. 43, unde un bloc intreg nu are gaz din data…

- Unii il considera extravagant, alții il considera un geniu in materie de moda. Este cazul unui batran pensionar dintr-un orașel rusesc de provincie care recicleaza hainele ponosite și le da o noua viața.

- Dorinel Munteanu (50 de ani) a revenit, in sfarsit, pe linia de plutire! Dupa o perioada cumplita, in care s-a confruntat cu probleme serioase cu alcoolul, a divortat, iar fotbalul parerea doar o amintire, fostul mare international roman zambeste din nou. „Munti” s-a lasat de bautura, s-a recasatorit,…

- Khabib Nurmagomedov si-a pastrat titlul mondial la categoria usoara a UFC. El a reusit sa-l invinga in runda a patra, prin strangulare, pe Conor McGregor. Dupa lupta din cusca s-a pornit o bataie generala, rusul atacandu-l pe Dillon Danis, din echipa rlandezului, iar cei din...