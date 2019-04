„Era zero! Rigid ca un lemn”. Cine spune asta despre Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 10 ani, cand era primarul Sibiului, Klaus Iohanis, a angajat un antrenor de tenis, pe Marius Vecerdea, care l-a inițiat in acest sport. Vecerdea, 44 de ani, a vorbit pentru Libertatea despre colaborarea cu președintele Klaus Iohannis și spune ca a fost uimit de progresul rapid al…

- In urma cu 10 ani, Marius Verdecea a spus „nu” șansei de a lucra cu Simona Halep, cea care in 2018 avea sa ajunga liderul clasamentului mondial. Astazi, intr-un interviu pentru Libertatea, fostul jucator de tenis explica motivele refuzului. Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, cauta antrenor de mult. Cu…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat, luni, la Constanta, ca BNR este gata sa cedeze statului arenele de tenis si o parte din terenurile pentru sport, dar totul sa se intample conform legilor si cu acte in regula. El sustine ca o asemenea tranzactie nu se poate…

- * Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat turneul feminin de tenis de la Indian Wells (California), dotat cu premii in valoare de 9.035.428 dolari, trecandu-si in palmares primul sau titlu WTA, dupa ce a invins-o in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-4, pe germanca Angelique Kerber,…

- Problemele de legalitate macina pana la os Federația Romana de Tenis, una dintre cele mai importante entitați sportive din Romania. Cu o conducere nerecunoscuta de instanțele civile și existand pe rol un proces in care Opoziția cere anularea Adunarii Generale in care au fost aleși George Cosac și oamenii…

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu (26 WTA) a declarat, miercuri, pe Aeroportul Henri Coanda, ca este multumita de faptul ca a revenit la nivelul de dinaintea accidentarii, desi a fost eliminata din primul tur la Australian Open de americanca Venus Williams. "A fost un inceput pozitiv,…