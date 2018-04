Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil a avut loc marti in judetul Valcea, in care o fetita de doi ani si-a pierdut viata. Vinovat de producerea accidentului este tatal micutei, care a depasit neregulamentar, fara sa se asigure.

- Intr-o lume nebuna, nebuna, cand fetitele nu mai viseaza sa devina "doctorite" sau actrite, ci mai degraba bloggerte sau vloggerite, avem o fata care stie ce vrea si s-a orientat bine, s-a adaptat perfect vremurilor noastre, pe nume Laura Giurcanu.

- Actrita Aimee Iacobescu, apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, a murit la varsta de 71 de ani. Artista suferea de o forma grava de cancer. Fiica a unui farmacist, colonel de armata, a intrat la Actorie impreuna cu fratele ei geaman, Dorel Iacobescu, deși locurile erau extrem…

- A murit actrita Aimee Iacobescu, apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, a murit la varsta de 71 de ani. Artista ar fi suferit de cancer. A absolvit Sectia de Actorie a Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica „Ion Luca Caragiale“ din Bucuresti (IATC) in 1968. Fiica…

- Fostul capitan al echipei Real Madrid, Raul Gonzalez, ajuns la 40 de ani, va prelua o formatie de juniori a campioanei en titre a Europei si a Spaniei, informeaza Marca. Raul, in prezent consilier al presedintelui gruparii spaniole, Florentino Perez, functie ocupata in trecut si de Zinedine…

- Fiica lui Andrei Gheorghe a facut o gluma macabra, pe Facebook, cu câteva ore înainte sa afle de moartea tatalui ei vitreg. Katarina Dyer a postat pe contul de socializare mesajul: ”Touch the water. Share this post or your mother dies in her…

- Mama unei fete de 15 ani care a murit in atacul terorist la Manchester Arena a ramas șocata dupa ce a descoperit ca un utilizator Facebook a creat un cont fals folosind fotografia fiicei sale. Imaginea principala a profilului contului fals este cea a lui Olivia Campbell-Hardy in uniforma școlara.…

- Detalii tulburatoare in cazul educatoarei din Timisoara care si-a ucis fetita de 4 ani. Femeia le-a povestit anchetatorilor ca a recurs la acest gest disperata fiind ca sotul sau vrea sa divorteze si ca nu stia cum va fi viata lor dupa divort. "Mama victimei, in care aceasta a recunoscut…

- Un avion privat, care decolase din Emiratele Arabe Unite si se indrepta spre Turcia, s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-vestul Iranului, in urma incidentului aviatic pierzandu-si viata unsprezece persoane, inclusiv fiica unui om de afaceri turc, informeaza agentia

- Avionul companiei Saratov Airlines s-a prabușit pe 11 februarie, la doar cateva minute dupa ce a decolat de pe aeroportul din Moscova. Tragedia aviatica, in urma careia 71 de oameni au murit, a fost filmata de o camera de supraveghere. Cand avionul a inceput sa nu mai ia altitudine, co-pilotul…

- Actrița Ruthie Ann Miles a suferit un accident rutier in urma caruia a fost grav ranita, iar fetița ei de patru ani a murit. Accidentul in care a fost implicata actrița insarcinata a avut loc in New...

- Accidentul a avut loc in Brooklyn, New York, si a fost provocat de un sofer care a pierdut controlul volanului. In acelasi accident a murit baietelul in varsta de un an al unei prietene cu care era actrita. Ruthie Ann Miles, in varsta de 34 de ani, este in stare stabila, iar medicii au declarat…

- Actrita americana Ruthie Ann Miles, însarcinata, a fost ranita, iar fiica acesteia, în vârsta de 4 ani, a fost omorâta într-un accident de masina care a avut loc în New York, potrivit Reuters.

- Chiar daca are doar 8 ani, Andreea Banica are mari așteptari de la fiica ei. Așa ca, artista nu doar ca se numara printre mamele care exagereaza cu rasfațul, dar lucreaza intens la educația micuței și la formarea ei ca om. In timp ce mulți parinți incearca sa-și lase copii sa se bucure cat mai mult…

- ACCIDENT Mortal in Catalina in urma cu cateva minute. Un barbat a murit in urma impactului Politistii au fost sesizati ca in Catalina la intrare a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute. Din informatiile noastre un biciclist a fost acrosat de un autoturism. In urma impactului biciclistul…

- Cantareața de muzica populara Maria Tudor a murit la 71 de ani. Soțul ei, Luca Novac, a declarat ca artista a intrat in camera ei sa se odihneasca, insa nu a mai ieșit. Cantareața de muzica populara Maria Tudor a murit vineri, 2 martie. Cu numai cateva zile in urma implinise 71 de ani. Peste alte cateva…

- Ruxandra Fatma a povestit coșmarul prin care a trecut ani de zile alaturi de soțul ei, un medic de origine turca. Fatma este mama a doi copii și militeaza impotriva fundamentalismului islamic. In prezent, ea l-a iertat pe fostul soț, dar nu are puterea sa se mai vada cu el.

- Gheorghe Claudiu Adam, un barbat de aproximativ 33 de ani, a ajuns vineri, 16 februarie 2018, pe mana procurorilor dupa ce a amenințat ca va da foc la casa, ba chiar a cumparat benzina și a aruncat-o pe propria mama și i-a dat foc, scrie expresdebanat.ro. Vecinii au intervenit si au salvat-o pe femeie.…

- Tanara de 18 ani era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului. Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei cu chirie, de un an si jumatate. Vecinii spun ca cei doi erau un cuplu linistit si ca nu au facut niciodata probleme. Prietenul tinerei este cercetat.…

- Un barbat de 63 de ani din Barlad, judetul Vaslui, care traia de mai multi ani in Turcia, a fost declarat mort de instantele de judecata din Romania. Sotia a solicitat declararea judecatoreasca a mortii aratand ca barbatul nu a mai dat niciun semn de 17 ani.

- Pompierii au intervenit, miercuri, intr-un apartament din municipiul Constanta, unde un copil de cinci ani fusese incuiat singur in casa. Vecinii au alertat pompierii, iar acestia au discutat 45 de minute cu copilul prin usa inchisa, pentru a-l linisti.

- Serena Williams dezvaluise anterior ca a avut unele complicatii in momentul in care a nascut-o pe fiica sa Alexis Olympia, rodul relatiei cu omul de afaceri Alexis Ohanian, co-fondatorul retelei Reddit."Aproape ca am murit dupa ce am nascut-o pe fiica mea Olympia", a precizat Serena in…

- Un avion de linie care asigura o legatura interna s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului cu 66 de pasageri la bord, potrivit mass-media iraniene, informeaza AFP. Toate cele 66 de persoane aflate la bordul avionului prabusit in Iran au murit, a anuntat un purtator de cuvant al companiei Aseman,…

- Printul consort Henrik al Danemarcei, sotul reginei Margrethe a II-a, a murit, marti seara, la varsta de 83 de ani, la Castelul Fredensborg, a anuntat, miercuri, Casa Regala daneza, intr-un comunicat, relateaza site-ul agentiilor Reuters si Dpa.

- Cantareața de muzica populara Marana Maracine Pițigoi a incetat din viața. Artista va fi inmormantata duminica. Doliu in lumea muzicii populare, dupa ce interpreta de muzica populara Mariana Maracine Pițigoi s-a stins din viața . Inmormantarea solistei va avea loc duminica, 11 februarie, la ora 13,…

- Cand a aflat ca este bolnava, Mariana Pitigoi Maracine a luat o decizie foarte grea. Ea si-a pus in vanzare costumele populare pentru a face rost de bani ca sa se trateze. Artista de muzica populara si-a pierdut fiica, nepoata si sotul si si-a cheltuit toate economiile pentru a le face inmormantarile…

- Zi de mare sarbatoare in Spania. Azi, Regele Felipe al VI-lea a implinit frumoasa varsta de 50 de ani și, așa cum se cuvine, a patrecut alaturi de familie. Daca toți ar fi crezut ca regele va fi cel spre care toata lumea iși va indrepta atenția, ei bine, altul a fost punctul de interes. Nici macar Regina…

- Oana Roman a publicat o imagine cu soțul și fiica ei, iar alaturi de aceștia, in pat se afla și patrupedul familiei. Unii dintre fanii au criticat decizia vedetei de a lasa cainele sa doarma impreuna cu cei doi, insa alții nu au vazut nicio problema in acest sens. Oana Roman le-a aratat prietenilor…

- Nicole Finn, o femeie in varsta de 43 de ani din Statele Unite, a primit inchisoare pe viața, dupa ce aceasta și-a infometat cei trei copii adoptați, fapt ce a dus la moartea unei fete de 16 ani.

- Toata tara a fost socata de vestea ca la doar cateva zile distanta dupa ce o tanara din Titu a fost ucisa de tatal copilului ei, o alta femeie si-a gasit sfarsitul in aceleasi conditii.

- Soțul femeii care a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanța a vrut sa depuna plangere la Colegiul Medicilor, insa nu i-a fost primita pe motiv ca este scrisa de mana. Gheorghița Coman este decis sa revina la Colegiu cu sesizarea redactata la calculator și in același…

- Oana Roman a facut marturisiri mai puțin știute despre partenerul ei de viața, Marius Elisei, dar a și explicat ce premoniție a avut inainte de a o aduce pe lume pe fiica ei, Maria Izabela. Oana Roman este casatorita cu Marius Elisei , impreuna cu care are o fetița adorabila, Maria Izabela. Oana Roman,…

- Fiica fostului lider a spus „Da” in fața altarului anul trecut, dupa o relație de doi ani de zile și de atunci este mai mereu in vacanța alaturi de soțul ei. Elena Condescu, fiica fostului lider al minerilor, Marin Condescu, și soțul ei, Dragoș Adrian Sirbu, se afla de cateva zile in vacanța…

- Un accident grav a avut loc astazi in localitatea Osorhei din Bihor. Un barbat aflat la volan nu a observat ca se apropie trenul si a trecut peste calea ferata, moment in care masina in care se afla el si sotia lui a fost lovita din plin.

- „Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait-o asa cum si-a trait toti cei 43 de ani. A fost bun, demn, rabdator si indragostit de viata, pana la ultima respiratie. Trupul care i-a apartinut va fi incinerat marti, 23 ianuarie, la Crematoriul Vitan Barzesti. Daca doriti…

- Nic Sarbu, care a lucrat o vreme indelungata la „Academia Catavencu“, a murit la 43 de ani. Anuntul a fost facut de sotia sa, jurnalista si cunoscuta bloggerita Simona Tache, intr-un mesaj pe pagina ei de Facebook.

- Fata lui Vadim, Lidia, a facut unele dezvaluiri despre tatal sau, care ajunsese sa aiba un tratament intens, zilnic. Facea si 5 injectii intr-o zi. Tanara mai spune ca Vadim era cu greu convins sa tina un regim alimentar.

- Cauza decesului celor doua femei, mama si fiica, gasite intamplator in casa de vecini, intr-o locuinta din centrul vechi al Brasovului , dupa mai bine de doi ani, ar putea fi imposibila pentru medicii legisti, deoarece au mai ramas doar scheletele femeilor, nu si tesut pentru analize. Totusi, se banuieste…

- Adolescentul de 16 ani era aproape in coma alcoolica in ziua in care a furat mașina parinților. El a lovit mai mulți copii care veneau de la colindat in seara de Boboteaza. In 13 ianuarie, a fost inregistrat al doilea deces provocat de tanarul de 16 ani. Accidentul s-a produs in 5 ianuarie.…

- Cristina Manea, tanara mama de 23 de ani, din Pitesti, diagnosticata de medici cu o forma rara de cancer, a murit la o clinica din Turcia. Anuntul a fost facut miercuri seara de rudele tinerei. Ziua in care fetita lor a venit pe lume a fost pentru Adrian, sotul Cristinei Manea, o zi pe care cu siguranta…

- Un adolescent de 16 ani din Bistrita-Nasaud care consumase alcool a furat camioneta parintilor vineri, 5 ianuarie, si a lovit in plin trei grupuri de copii care se deplasau pe marginea drumului national 17. Soferul a fost gasit de catre politisti in coma alcoolica. Una dintre victimele sale a murit.