Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit jurnaliștilor din Brazilia, fostul star de la FC Barcelona, Ronaldinho, ar fi in pragul falimentului! Fotbalistul brazilian este anchetat pentru realizarea mai multor construcții ilegale și a ajuns sa aiba in conturi doar 24,63 de reali, adica 6 dolari. Ronaldinho nu mai poate parasi Brazilia…

- Averea cumulata a miliardarilor lumii a inregistrat o crestere fara precedent de 19% in 2017, pana la 8.900 miliarde de dolari, gratie faptului ca in China au aparut cate doi noi miliardari in fiecare saptamana, arata un studiu publicat vineri de banca elvetiana UBS si

- Cei mai bogati 500 de oameni ai lumii au pierdut miercuri 99 de miliarde de dolari, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg preluat de Agerpres. Este al doilea declin semnificativ inregistrat intr-o singura zi in 2018, precedentul fiind inregistrat…

- Cei mai bogati 500 de oameni ai lumii au pierdut miercuri 99 de miliarde de dolari, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Este al doilea declin semnificativ inregistrat intr-o singura ...

- Cei mai bogati 500 de oameni ai lumii au pierdut miercuri 99 de miliarde de dolari, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg. Este al doilea declin semnificativ...

- Cei mai bogati 500 de oameni ai lumii au pierdut miercuri 99 de miliarde de dolari, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg. Este al doilea declin semnificativ

- Episcopul Greco-Catolic PS Virgil Bercea a ținut sa mulțumeasca instituțiilor locale și județene pentru sprijinul oferit. „Este un moment foarte trist, este o drama care s-a intamplat pentru Episcopie, dar s-a intamplat pentru Oradea, ca practic aceasta cladire este a oradenilor”. Cele…

- Blonda care a fost prezentata de Philipp Plein drept noua lui iubita ascunde un trecut absolut fascinant! Numele ei este Samantha Rowley, are 30 de ani și a fost logodnica unuia dintre cei mai bogați pamanteni! Actrița de duzina și model de ocazie, noua iubita a designerului Philipp Plein poate spune…