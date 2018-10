Era una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, insa a ajuns sa cante la metroul din Paris. Povestea ei i-a uimit pe fostii colegi de breasla. Geanina Militaru, fosta solista de la "Etnic", a povestit in cadrul unui concurs muzical ca a plecat din Romania in urma cu mai multe luni, acolo unde se mai intampla sa cante si in metrou.