- Tragedie cumplita in Italia. O furtuna puternica a facut ca raul Cantagalli sa iasa din matca, iar mașina Stefaniei a fost prinsa de ape. Stefania Signore, o mama de 30 de ani, care se intorcea acasa, in Gizzeria, dupa ce și-a vizitat socrii, la Curinga, impreuna cu cei doi copii, Cristian, de 7 ani,…

- Se pare ca Brad Pitt a trecut peste divorțul de Angelina Jolie! Celebrul actor de la Hollywood a fost surprins de paparazzi americani in compania unei blonde. Este vorba despre Sat Hari Khalsa, o tanara pasionata de spiritism. Sat Hari Khalsa este și designer de bijuterii. Presa de peste Ocean susține…

- Regizorul Quentin Tarantino a optat pentru Bruce Dern pentru a-l inlocui pe regretatul actor Burt Reynolds, in filmul 'Once Upon a Time in Hollywood', potrivit mass-media americane citate de EFE. Burt Reynolds, care trebuia sa-l interpreteze pe George Spahn in acest film, a murit la 6 septembrie…

- Din regina a frumuseții, un model de renume a ajuns o cerșetoare! Vorbim despre Loni Willison, un model fitness foarte apreciat in breasla. Loni este fosta soție a actorului Jeremy Jackson, binecunoscut din serialul american Baywatch. Imaginile cu ea imbracata foarte mizerabil, ratacind pe strazile…

- Vedetele TV de prim rang de la Hollywood au stralucit in rochii galbene si albe, salopete si fracuri pe covorul auriu desfasurat in fata Microsoft Theater din Los Angeles, unde a avut loc luni seara cea de-a 70-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, cele mai prestigioase trofee…

- Presa britanica arata povestea lui Harith al-Sudani, unul dintre cei mai aclamați spioni irakieni, care a reușit sa salveze zeci de vieți dupa ce a inscenat un atac cu bomba la Bagdad, in 2016. Faptele lui eroice au ieșit la iveala abia acum, la un an dupa ce agențiile secrete din Irak au constat ca…

- Calificarea Mihaelei Buzarnescu (30 de ani, 24 WTA) in finala turneului WTA Premier de la San Jose, dupa victoria cu Elise Mertens (22 de ani, 15 WTA), scor 4-6, 6-3, 6-1, a fost analizata și de presa internaționala. Site-ul oficial al WTA scrie: "Intr-o revanșa a finalei de la Hobart de la inceputul…