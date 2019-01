Stiri pe aceeasi tema

- Argentinianul de 28 de ani semnase cu Cardiff pentru 15 milioane de lire sterline si fusese la Nantes pentru a-si lua ramas bun de la coechipierii sai. Pentru cautarea avionului au fost mobilizate doua elicoptere si mai multe vase, in zona Guernesey-Alderney. In avionul privat, pe langa pilot si Sala…

- Avionul privat in care se afla fotbalistul Emiliano Sala a fost dat disparut, luni seara, dupa ce s-a pierdut contactu cu controlorii de trafic in jurul orei 21.00. Operatiunile de cautare au inceput in zona Alderney. Sala, coechipier cu Ciprian Tatarusanu la FC Nantes, se indrepta spre Cardiff, unde…

- Avionul privat in care se afla fotbalistul Emiliano Sala a fost dat disparut, luni seara, dupa ce s-a pierdut contactu cu controlorii de trafic in jurul orei 21.00. Operatiunile de cautare au inceput in zona Alderney. Sala, coechipier cu Ciprian Tatarusanu la FC Nantes, se indrepta spre Cardiff,…

- La bordul aparatului se aflau doua persoane, una dintre ele fotbalistul argentinian Emiliano Sala, transferat saptamana trecuta de la Nantes la Cardiff, pentru suma de 23 milioane euro. Mai multe elicoptere au fost trimise in zona si survoleaza Canalul Manecii. Vom reveni cu amanunte.

- Atacantul George Țucudean (27 de ani) a revenit in atenția francezilor de la Nantes, locul 14 din Ligue 1. Presa din Franța anunța ca Nantes, acolo unde joaca și Ciprian Tatarușanu, l-a vandut pe atacantul argentinian Emiliano Sala la Cardiff pentru 20 de milioane de euro, iar o parte din bani va fi…

- Echipele de interventie au continuat joi cautarile celor doi membri ai echipajului unui avion de vanatoare francez Mirage 2000, care a disparut de pe radare miercuri, inainte de pranz, la scurt timp dupa decolarea sa de la baza aeriana Nancy-Ochey (Departamentul Meurthe-et-Moselle), in estul Frantei,…

- Miercuri s-au jucat ultimele meciuri din grupele preliminare C si D la Campionatul European de handbal feminin. In urma rezultatelor, in grupa principala 2 s-au calificat echipele Olanda, Ungaria, Spania (din grupa C), Romania, Germania, Norvegia (D). Rezultatele complete ale meciurilor de…

- Una dintre marile surprize ale anului in rugby s-a produs sambata, pe stadionul Aviva din Dublin. Irlanda a invins Noua Zeelanda cu 16-9, bifand prima victorie pe teren propriu din istoria confruntarilor cu reprezentativa All Blacks. A fost meciul dintre caștigatoarea Turneului Celor 6 Națiuni și ocupanta…