Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Rusia. Safia Askarova, o tanara olimpica la inot, a fost omorata de propriul iubit. Agresorul, la randul sau, un inotator de elita, a injunghiat-o pe adolescenta de 16 ani care l-a parasit pentru a-și urma visul de a caștiga medalia de aur. Safia Askarova (foto) a decis sa se desparta…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei se va duela cu reprezentativa Olandei in finala mica a CE din Franta, pentru medalia de bronz, in timp ce pentru titlul continental vor lupta campioana olimpica Rusia si campioana mondiala Franta, in urma semifinalelor de vineri.In prima semifinala a…

- Tanara din Marea Britanie cunoscuta sub numele de Jade, nu a avut niciodata un iubit, fiind sfatuita de mama ei sa se concentreze mai intai pe educație. Fata vrea sa construiasca un viitor mai...

- Rusia a atacat navele ucrainene in stramtoarea Kerci cu scopul de a provoca un schimb de focuri, pentru a avea un pretext sa invadeze țara vecina. Asta sustine liderul de la Kiev, Petro Poroșenko.

- Cazul unei tinere romance asasinate in poarta casei socheaza Spania. Adolescenta in varsta de 17 a fost injunghiata si lasata sa moara pe treptele locuintei. Fata a fost atacata din gelozie, potrivit anchetatorilor.

- Un tanar de 28 de ani a murit cu zile, dupa ce si-a injectat cantitati uriase de silicon in testicule. Moartea lui Jack Chapman a ingrozit intreaga lume. Potrivit primelor informatii, corpul sau a cedat in urma intoxicarii cu silicon.

- Romanul s-a urcat la volanul mașinii sale și a incercat sa se arunce de pe un pod, in localitatea Fonte Nuova de langa Roma. In incercarea de a se arunca in gol, barbatul a intrat cu mașina intr-un parapet. Ranit la picior, tanarul a continuat sa amenințe ca se arunca de pe pod. Un roman…