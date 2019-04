Stiri pe aceeasi tema

- Un manechin brazilian in varsta de 26 de ani a decedat subit sambata dupa ce i s-a facut rau in timpul unei prezentari de moda din cadrul Saptamanii Modei de la Sao Paulo (SPFW), au anuntat organizatorii evenimentului, potrivit AFP.

- Un biciclist și-a nenorocit viața dupa ce s-a ciocnit de o mașina care circula cu viteza uriașa. Incidentul l-a lasat cu oasele rupte. Matt Brammeier, din Derbyshire, mergea cu bicicleta intr-o...

- Un accident grav de circulație s-a petrecut, in aceasta dimineața, in fața bisericii din localitatea timișeana Fadimac. Un tanar de 24 de ani a vrut sa depașeasca mai multe mașini parcate de cei care erau la slujba, dar din cauza lipsei de vizibilitate nu a observat ca din fața vine o alta mașina. In…

- Seara zilei de miercuri a fost una de comsar pentru Karim Benzema! Cu atacantul francez pe teren, Real Madrid a fost eliminata in semifinalele Cupei Spaniei, dupa ce a pierdut categoric, pe propriul teren, disputa cu rivala Barcelona, scor 0-3. In plus, casa fotbalistului a fost pradata de hoti, chiar…

- Potrivit ANM, in urmatoarele zile se vor semnala precipitații initial sub forma de ploaie, iar spre seara mai ales sub forma de ninsoare. Vantul va prezenta local intensificari, cu rafale in medie de 50…60 km/h și izolat peste 60…65 km/h in regiunile vestice și sud-estice, iar la munte, in special pe…

- Calvarul fetei a inceput dupa ce a acceptat sa se mute cu tanarul de 22 de ani, pe care il cunoscuse pe Tinder, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Brexitul nu se amana. Camera Comunelor a respins proiectul prin care Marea Britanie ar fi iesit din UE la sfarsitul lui iunie "I-am spus…

- Noi detalii șocante apar in cazul crimei de la Sanandrei unde, ieri dimineața, un barbat de 44 ani a fost decapitat cu drujba de Dorin Sebastian Muntean, in varsta de 32 de ani, din Arad. Atacul a fost anunțat de copiii victimei, care s-au ascuns in casa și au reușit sa sune la 112. Norocul […] Articolul…