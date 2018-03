Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 66 de ani, din Gura Humorului, a ramas captiva in interiorul locuintei sale din oras, dupa ce un perete si o parte a acoperisului casei s-au prabusit. Incidentul care putea duce la o nenorocire s-a petrecut miercuri dimineata, in jurul orei 08.00, fiica femeii fiind cea care a sunat la ...

- Un perete și o porțiune din acoperișul unei locuințe sociale din Gura Humorului s-au prabușit miercuri, iar o femeie a ramas captiva in interior, fiind scoasa dintre daramaturi de pompieri. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" Suceava, slt. Alin ...

- O femeie din California a dat in judecata doua agenții de stat care se ocupa cu protecția și studiul naturii pentru ca i-au afectat "credibilitatea" in momentul in care au afirmat, ca raspuns la o solicitare a acesteia, ca Bigfoot, celebra creatura din folclorul american,

- Unul dintre cei mai batrani copaci din Tara Galilor, un stejar care a fost probabil plantat acum 1.000 de ani pentru a marca o frontiera in timpul regelui Offa, s-a prabusit, informeaza BBC. Stejarul a fost vazut cazut la pamant pe campul din apropierea orasului Welshpool de catre un barbat numit "vanatorul…

- O femeie din Brazilia ar fi fost ingropata de vie, din greșeala. S-a luptat timp de mai multe zile sa iasa la suprafața, dar nu a reușit. Femeie in varsta de 37 de ani a suferit un infarct și medicii au declarat-o moarta. La 11 zile de la inmormantarea sa, oamenii care locuiesc aproape de…

- In afara victoriei in sine care o mentine pe Steaua cu sanse destul de bune de a depasi „16”-imile Europa League, impotriva lui Lazio a fost prima victorie pe care ros-albastrii au izbutit-o in fata unei echipe italiene. Pana acum se intalnise de 12 ori cu 7 echipe din „Cizma” si nu izbutise decat…

- Cea mai bogata femeie din lume a devenit Francoise Bettencourt Meyers, dupa moartea mamei ei Liliana Bettencourt, celebra deținatoare a imperiului L’Oreal, care s-a stins din viața la 94 de ani, in septembrie, anul trecut.

- Municipalitatea a semnat contractul pentru lucrarile de executie a celor 43 de strazi care nu au vazut niciodata asfaltul – dintr-un total de 56, cate erau in iulie 2016-, iar asfaltarea acestora ar putea incepe luna viitoare, a anutat primarul Constantin Toma in raportul saptamanal catre buzoieni,…

- O femeie a fost ranita si zece masini avariate, in noaptea de luni spre marti, in urma unui accident produs in municipiul Constanta. Masina condusa de femeie a lovit un stalp, dupa care a ricosat in masinile parcate.

- Astrele scot la iveala care sunt cele 3 zodii feminine din zodiac care au puterea de a salva sufletul barbaților și care le vor aduce fericirea pe fața și in inima oricand, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt acestea! Citeste si Zodiac chinezesc 2018. Ce talismane norocoase sa porti in Anul…

- 1. Berbec Nu mai este un secret ca Berbecii sunt persoane foarte incapațanate carora le place sa controleze, scrie estisuperba.ro. Dar aceasta calitate nu se combina deloc cu prietenia. Trebuie sa te asiguri doar ca cealalta persoana nu crede ca o tradezi pentru ca nu a avut grija la limbaj.…

- O femeie din Targu-Jiu a fost pusa la pamant de un caine maidanez, in timp ce incerca sa-și apere animalul de companie, cu care se afla la plimbare. Scenele șocante au avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, in parcul de langa Școala Gimnaziala Alexandru Ștefulescu, din municipiu. Un martor…

- Un asteroid cu dimensiuni intre 15 si 40 de metri va trece pe langa Pamant, in noaptea de vineri spre sambata, acesta avand o traiectorie mai apropiata decat cea a Lunii, conform unui anunt al NASA, relateaza Agerpres.

- O femeie in varsta de 46 de ani din Germania a fost la un pas de moarte, dupa ce a consumat miere halucinogena, pe care a achizitionat-o din Turcia la un pret exorbitant din cauza insistentelor sotului ei.

- Desi nu va avea echipaj uman, la bordul sau se va afla o incarcatura neobisnuita: o masina electrica Tesla Roadster produsa de Elon Musk, directorul executiv al SpaceX si Tesla. Acesta a precizat ca ii place ideea ca mașina sa personala sa fie descoperita in spațiu peste milioane de ani de o rasa…

- Aceasta poveste circula de ceva vreme pe internet. este despre o femeie care a decis sa iși puna relația la incercare, dar a invațat o lecție foarte dura facand asta. Iata cum a procedat și care a fost rezultatul care a distrus-o. Dupa ce pasiunea de la inceputul relației s-a stins, aceasta femeie a…

- Femeie tarata sub tren in stația de metrou Notting Hill Gate. O femeie a fost tarata sub tren in stația de metrou Notting Hill Gate, din Londra, Marea Britanie, atunci cand haina și geanta ei ei au ramas blocate in ușa. Martorii au spus ca au auzit-o pe femeie strigand dupa ajutor, in timp ce ea a…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press, scrie mediafax.ro.

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press.

- Accidentul s-a produs marti-dimineata. Statia fusese renovata anul trecut, Primarul Capitalei, Kakha Kaladze, a declarat ca va sanctiona dur compania care raspunde de renovarea statiei. In urma acestui accident petrecut in statia Varketili, cel putin 14 persoane au fost ranite si internate…

- Fostul fotbalist si actual presedinte al Liberiei, George Weah, a anuntat ca isi va micsora salariul cu 25% pentru a incerca sa redreseze „economia vulnerabila” a tarii. "Avand in vedere ca situatia economica se deterioreaza rapid, va anunt astazi ca imi voi reduce salariul si beneficiile cu 25%”…

- 14 oameni au fost raniti in orasul georgian Tbilisi, dupa ce o bucata de tavan s-a prabusit intr-o statie de metrou.Mai multe ambulante au fost trimise pentru preluarea victimelor. Statia a fost evacuata complet si inchisa temporar.

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat.

- O noua tentativa de omor la metrou. Un barbat a impins o femeie sub tren. Victima, intre moarte si viata. Un italian de 47 de ani a fost arestat, in cursul noptii de vineri spre sambata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sambata politia…

- Un italian in varsta de 47 de ani a fost arestat in cursul noptii de vineri spre sambata, la Roma, si acuzat de tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sambata politia italiana, potrivit agentiei DPA, citata de Agerpres.

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat.

- Incidentul a avut loc vineri, in statia de metrou Eur Fermi stop, in sudul capitalei italiene.Politia a descris gestul agresorului drept 'un act de nebunie, informeaza Agerpres. Victima este o femeie de 47 de ani din Peru, care lucra ca ospatarita. In urma agresiunii i-a fost…

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat. Barbatul a fost prins, in noaptea…

- Un italian de 47 de ani a fost arestat, în cursul noptii de vineri spre sâmbata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a împins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sâmbata politia italiana, transmite dpa. Incidentul a avut loc vineri, în statia…

- Un ofițer de poliție din Los Angeles a fost filmat în timp ce brusca o femeie, în metrou, pentru ca a refuzat sa-și ia picioarele de pe scaun. Sergentul de poliție a bruscat-o pe femeie și a încercat sa o dea afara din tren, în timp ce aceasta spune ca a platit pentru…

- Oprea Florin Victor este cel care, in urma cu o zi, si-a ucis iubita intr-un coafor din Titu, Dambovita. Fosta sotie a acestuia a povestit ca barbatul era foarte violent cu ea, aceasta fiind nevoita sa fuga departe de traumele fizice si psihice la care era supusa.

- Un elicopter militar s-a prabusit in statul american California. Cele doua persoane aflate la bordul aparatului de zbor au murit. Nu se cunoaste, deocamdata, care sunt cauzele care au dus la producerea tragediei. Elicopterul prabusit a fost fabricat de compania americana Boeing.

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sâmbata în timpul unui zbor de antrenament în California, accidentul soldându-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvânt al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA.

- Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina la Fort Irwin, un centru de antrenament in California, de altfel unul dintre marile centre de instruire ale fortelor armate ale Statelor Unite, a relatat Fox News. O ancheta a fost deschisa pentru stabilirea cauzelor acestui…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sâmbata în timpul unui zbor de antrenament în California, accidentul soldându-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvânt al armatei SUA.

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator...

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament…

- Un tanar și-a donat o parte din ficat unei necunoscute. Romeo Kulcsar, de 23 ani, din Tașnad, județul Satu Mare a salvat viața unei tinere necunoscute pentru el, Marcuș Anett, in varsta de 24 de ani, din Chereușa, același județ. ”Am venit anul trecut in concediu și am auzit de cazul lui Anett… Apoi…

- Treisprezece copii, tinuti captivi de parintii lor au fost eliberati de politie in California. Un barbat și o femeie au fost arestați. Victimele au intre 2 si 29 de ani, a comunicat Departamentul de Politie al Comitatului Riverside, precizand ca au fost spitalizate. Un barbat si o femeie au fost arestati…

- Cu ocazia ZILEI CULTURII in data de 15 ianuarie 2018, ora 11.00 va invitam la Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova la vernisajul expozitiei "Nevertebratele – Stapanii celor trei regate – aer, pamant si apa". Prin intermediul expozitiei poti afla lucruri interesante despre…

- Cel putin 13 persoane au murit si mai multe case au fost distruse in comitatul Santa Barbara din statul american California, marti, in urma unei ploi puternice care a provocat o alunecare de teren de pe muntii Santa Ynez, care au ramas fara vegetatie dupa incendii de padure recente.

- Caz cutremurator intre doi soti. Barbatul isi acuza sotia ca a facut copii cu fratele sau. Cazul a fost prezentat in emisiunea "Acces Direct", unde cei doi soti au fost invitati si au dezvaluit mai multe detalii despre problema lor.

- 2017 a fost anul in care Bitcoin (BTC) a urcat pana la Luna – „To The Moon” – asa cum le place sa se exprime Bitcoin entuziastilor. Cu toata atentia mediatica de rigoare, la nivel global. In ciuda celor care inca privesc fenomenul cu neincredere, moneda digitala nu are de gand sa revina…

- Prima luna calendaristica a lui 2018 este cat se poate de speciala din punct de vedere astronomic, fiind marcata doua Luni Pline și o Eclipsa todata de Luna sau „Luna insangerata”. Fenomenul de Super Luna are loc cand astrul ajunge la cea mai mica distanța fața de Pamant in timpul rotației sale, cand…

- Descoperirea si mai ales explorarea planetelor nu consta doar in observarea lor cu ajutorul telescoapelor si inregistrarea unor parametri generali, mai ales daca se are in vedere descoperirea vietii sau cel putin a indiciilor prezentei organismelor...

- Majoritatea oamenilor pot vizualiza calendarul anului viitor intr-un mod vag, dar pentru unele persoane imaginea este mult mai clara. A facut o POZA NORMALA cu fiul sau. Cand s-a uitat la fotografie a vazut un DETALIU SOCANT Aproximativ 1% din populatie detine o abilitate stranie, numita…

- Socrul fetei a sunat la 112, spunand ca are "o problemuta". Mai mult, el nu era deloc speriat si nu a precizat despre o eventuala tentativa de omor. Acestea sunt cateva detalii care ar putea lamuri situatia, potrivit careia politistii nu ar fi reactionat mai repede in acest caz. "Socrul fetei: Am…