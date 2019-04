Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz in care se aflau 51 de elevi a fost deturnat de sofer si apoi incendiat pe o autostrada de langa Milano. Politia a reusit sa salveze copiii inainte ca flacarile sa cuprinda autobuzul, relateaza BBC.

- "Locuiesc impreuna cu iubitul meu de mai bine de un an și recent o fata s-a mutat cu noi dupa ce vechiul nostru coleg de apartament ne-a parasit cu cateva luni in urma. Citeste si Detalii cutremuratoare din ancheta romancei care si-a injunghiat mortal sotul milionar in Austria FOTO Noi…

- Un pensionar din Timișoara a incercat sa-și dea foc cu benzina in fața Tribunalului din Timișoara, dar a fost oprit de jandarmi inainte de a-și duce planul la indeplinire. Barbatul de 67 de ani avea intr-o sacoșa doua sticle cu lichidul inflamabil, și a fost imobilizat. Omul a ajuns intr-un final la…

- Carmen de la Salciua iubește din nou și este extrem de iubita! Cu toate acestea, artista exte extrem de discreta atunci cand vine vorba de aparițiile publice alaturi de iubitul sau, Cosmin Isaila.

- Andreea Marin a aparut pentru prima data, in public, alaturi de partenerul ei, in calitate de cuplu! Cei doi au zambit și au demonstrat ca lucrurile merg foarte bine in viața lor. Ea a fost gazda evenimentului, iar el a susținut-o din culise.

- Camera deputaților italieni, dominata de populiștii de la Mișcarea 5 Stele (M5S, antisistem) și de la Liga a adoptat joi o lege care permite cetațenilor sa propuna legi, o posibilitate care nu exista in prezent, scrie AFP.

- Inca un roman a fost sancționat in Italia pe baza noului cod rutier. Barbatul este proprietarul unei mașini inmatriculata la Braila, rezident in Peninsula de mai mult timp, transmite Sergiu Balaban, corespondent Digi24 in Italia.Braileanul a fost oprit de Carabinieri marți și, fiind rezident…