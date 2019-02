Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a plecat de la Antena 1, iar fanii vedetei se intreaba, firește, care a fost motivul pentru care nu va mai avea o emisiune noua la postul cu care a lucrat timp de 7 ani. Vedeta tv a rupt tacerea și a spus adevarul despre plecarea de la Antena 1! Citește și: Decizie scandaloasa la Antena…

- Spynews scrie ca ar fi o sarcina la inceput, iar confirmarea a venit in urma cu cateva ore, cand viitoarea mamica impreuna cu iubitul acesteia au mers la o clinica privata pentru a vedea daca totul este in regula. Carmen Simionescu, prima declaratie despre noul iubit. Cine o face fericita…

- O femeie din Marea Britanie a avut parte de șocul vieții ei. Medicii au descoperit un chist de 26 de kilograme in corpul acesteia. Intr-o prima faza, Keely Favell, in varsta de 28 de ani, a presupus ca a ra...

- Alexandru Arsinel, decizie incredibila cu privire la cariera lui! A hotarat sa renunțe la poziția de managel al Teatrului de Revista Constantin Tanase, din cauza problemelor de sanatate! Afectat de toatre problemele pe care le-a avut in ultima vreme, actorul ajuns la 79 de ani a luat o decizie care…

- De un an si jumatate o mamica din Pitesti incearca sa afle cine se face vinovat de moartea bebelusului sau. Colegiul Medicilor Ages a respins plangerea femeii, dupa ce i-a gasit vinovati de decesul copilului pe parinti. Mamica e acuzata ca nu si-a urmarit sarcina, desi femeia a mers la consult chiar…

- Cantareața Elena Ionescu și-a revenit rapid dupa naștere, afișand o silueta foarte bine conturata. Elena Ionescu a devenit mamica in urma cu trei luni. In timpul sarcinii, artista a luat in greutate 10 kilograme. A reușit sa scape de opt dintre ele imediat dupa ce a devenit mamica. Iar in prezent…

- Decizie de ultim moment in cazul lui Florin Busuioc. Medicii de la spitalul din Craiova au decis sa-l transfere la un spital din Capitala. Cel mai probabil, acesta va fi dus la spitalul Floreasca sau la spitalul Fundeni din Capitala.