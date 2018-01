„Era gata sa moara”! Dezvaluiri teribile facute de Bianca Dragusanu. Ranile sunt infioratoare

Stiri pe aceeasi tema

- Scene halucinante! Fratele Biancai Dragusanu a decis sa rupa tacerea si sa spuna ce s-a intamplat, dupa ce a fost rupt in bataie de mai multi jandarmi. Prezentatoarea TV a fost in stare de soc si vrea ca faptasii sa plateasca.

- Dezvaluiri fara precedent despre viitoarea adversara a Simonei Halep. Aceasta a facut destainuiri socante din viata personala. Simona Halep o va intalni in primul tur de la Australian Open pe Destanee Aiava (17 ani), pozitia 193 in lume, reprezentanta gazdelor. Sportiva de la Antipozi are o poveste…

- Andreea Marin a povestit ca anul 2017 a fost unul bun pentru ea tocmai datorita faptului ca a divorțat, scrie click.ro. Prezentatoarea lasa de ințeles ca desparțirea de iubitul turc a fost mai degraba o ușurare pentru ea, care i-a permis astfel sa iși deschida sufletul fața de cineva care o iubește…

- Marius Sumudica, antrenorul lui Kayserispor, este un tip spectaculos in declaratii si povesteste ce i s-a intamplat in Turcia, cum se vede pe sine si, mai ales, cum este perceput de "otomani". Despre Marius Sumudica se pot spune multe, parerile sunt pro si contra, dar antrenorul de 46 de ani dovedeste…

- Judecatorii Tribunalului Vaslui au motivat hotararea prin care au dispus condamnarea la 16 ani de inchisoare pentru omor a lui Cornel Selaru, ginerele omului de afaceri Emil Savin, cunoscut drept rege al asfaltului in zona Vasluiului. Selaru a fost acuzat ca, in mai 2014, a urmarit cu masina de teren…

- Donald Trump a fost "tulburat" de victoria electorala, nu i-a placut ceremonia de investitura in functia de presedinte al SUA si se temea in Casa Alba, afirma jurnalistul Michael Wolff in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", informeaza BBC.

- Dana Grecu este din nou o femeie libera, dupa ce a decis sa divorțeze de soțul ei. Realizatoarea tv a facut dezvaluirea in direct la tv. Citeste si Cele mai fierbinti aparitii la plaja in 2017. Dana Savuica, Bianca Dragusanu, Valentina Pelinel, Elena Udrea... FOTO "Daca toata lumea…

- Bianca Dragusanu a vorbit despre perioada in care era gravida. Prezentatoarea TV a marturisit ca era foarte energica atunci cand se pregatea sa devina mamica. Bianca Dragusanu a facut o comparatie dintre ea si prietena ei. Vedeta este activa, iar amica ei este lenesa. „Cand eram gravida, aveam o energie…

- Meciul de fotbal dintre Southampton și Manchester s-a intrerupt dupa numai 10 minute din cauza accidentarii grave a lui Romelu Lukaku. Romelu s-a lovit la cap in timpul unui duel cu Wesley Hoedt....

- Moartea sotilor Maleon este un mister pentru toata lumea, care se adanceste pe zi ce trece. Apropiatii cauta explicatii pentru ceea s-a intamplat, astfel a iesit la iveala detalii nestiute din intimitatea celor doi.

- Potrivit unor surse The Telegraph, Statele Unite pun la punct planuri pentru o soluție militara la criza din Coreea de Nord. Americanii cauta modalitați de a opri dezvoltarea programului de arme nucleare al Phenianului.Doi foști oficiali americani și o persoana importanta din administrația…

- Bianca Dragușanu este foarte cunoscuta in lumea showbiz-ului, dar și in lumea operațiilor estetice. Prezentatoarea TV și-a facut un tratament de infrumusețare și a trebuit sa se protejeze de mediul inconjurator, pentru a nu intra in contact cu bacteriile.

- Vladimir Draghia este cunoscut pentru spiritul sau aventurier si libertin. Acesta a participat la numeroase reality show-uri unde a trebui sa faca fata diferitelor provocari. Desi acesta a practicat diverse sporti si chiar inot de performanta, a fost in pericol sa se inece.

- Jurnalistul Radu Tudor face o serie de marturisiri neașteptate din propria tinerețe. El arata ca in data de 17 decembrie 1989 era la Timișoara și a facut parte dintre studenții anchetați de Securitate.”Ma uit in calendar : e duminica, 17 decembrie. Brusc, un val de emotie si amintiri…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a adresat un mesaj de condoleanțe Casei Regale din România. Acesta a reamintit cele mai importante momente din istorie și a dezvaluit ca la Banca Naționala se afla un film documentar despre emisiunea din 1945.

- Tatal primei victime de la metrou, tânara care a fost împinsa la metrou și care a scapat dupa ce s-a luptat cu agresoarea, a vorbit la REALITATEA TV despre parcursul sinuos pe care a trebuit sa-l urmeze pentru a anunța o posibila crima.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,13%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Scene de groaza au avut loc pe un teren de fotbal, dupa ce jucatorii unei echipe au fost impuscati de mai multe ori cu gloante de cauciuc. In urma acestui incident infiorator, membrii echipei s-a ales cu rani grave.

- Bianca Dragusanu a oferit detalii incredibile joi, 7 decembrie, in cadrul emisiunii ”Te vreau langa mine”, pe care o modereaza la Kanal D. Prezentatoarea tv a povestit cum a fost prima noapte in compania lui Victor Slav. A

- Bianca Dragusanu si Victor Slav formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul romanesc si nu sunt putini aceia care ii invidiaza pentru povestea lor de dragoste, care nu a fost numai lapte si miere. Recent, prezentatoarea TV a facut unele marturisiri dureroase pentru orice femeie care…

- Un teribil accident s-a produs in orasul Targu Jiu, intr-un loc de la perfierie, unde doi barbati si-au gasit sfarsitul chiar pe sinele trenului. Accientul terifiant s-a produs intr-un cartier in c

- Andreea Marin este, cu siguranța, una dintre vedetele care, de-a lungul timpului, a dovedit ca este o femeie puternica. O femeie care pare sa nu se teama de nimic. O vedeta care, cu succes, imbina greutațile statutului de persoana publica cu cele de mama, fara sa faca rabat la vreuna.

- Ies la iveala noi dezvaluiri socante despre Stela Popescu si ultimele clipe de viata ale marii actrite a teatrului de revista. Detaliile sunt tulburatoare. Ultima aparitie pe scena a actritiei a fost cu peripetii la "Gala Femeilor de Succes", acolo unde a primit un premiu pentru toata activitatea,…

- Oana Pellea a criticat dur publicul și organizatorii ultimului spectacolul in care Stela Popescu a evoluat. Fiica celebrului Amza Pellea le-a reproșat tuturor ca nu au chemat ambulanța dupa ce Stelei Popescu i s-a facut rau in timpul evenimentului, actrița avand nevoie de ajutor medical.Actrița…

- Bianca Dragusanu a primit un apel care a ingrijorat-o foarte mult. Vedeta a aflat ca fratele ei a fost calcat in picioare de politisti. Ranile provocate in urma bataii au fost atat de grave, incat el a fost bagat imediat in sala de operatie.

- Catalin Botezatu spune ca Bianca Dragusanu are un suflet extraordinar de bun si sensibil. Bianca Dragusanu a izbucnit in direct. "E o minciuna!" "Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar si este foarte sensibila. Sufera cand se cearta…

- Bianca Dragusanu pare ca are o viata perfecta si nu duce lipsa de nimic atat in cariera, cat si in viata sentimentala. In realitate, lucrurile se pare ca stau altfel, dupa cele declarate de vedeta.

- Marius Șumudica a povestit ca in perioada liceului era singurul suporter rapidist din clasa și a rememorat un episod in care a fost batut de ofițerii miliției bucureștene, la finalul unui meci al giuleștenilor. "La liceu eram singurul rapidist din clasa, toți erau dinamoviști sau steliști, ei veneau…

- O intamplare socanta a avut loc recent in Pipera. Pompierii s-au chinuit sa scoata cosciugul unei femei din casa, fiind nevoiti chiar sa scoata cadavrul si scriul, pe rand, potrivit Observator.

- Bianca Dragusanu a marturisit, vineri, ca se infometeaza. Prezentatoarea TV a marturisit ca in zilele de miercuri si vineri, colegii o alearga cu mancarea prin redactie si o pun sa manance.

- Alina Pușcaș și-a pierdut tatal in urma cu cateva zile. In ultima perioada de timp, acesta slabise infiorator de mult. Prezentatoarea de televiziune Alina Pușcaș, care recent a implinit 32 de ani , trece printr-o mare suferința. Tatal vedetei, Marcel Pușcaș, a incetat din viața in urma unei boli cumplite,…

- Fotbalistul israelian Elyaniv Barda, atacantul echipei Hapoel Beer Sheva, adversara FCSB in Europa League, a fost la un pas sa-și piarda viața pe teren, in timpul unui antrenament, anunța presa din țara sa.Barda, in varsta de 35 ani, care a evoluat in meciul retur cu FCSB de la București (1-1),…

- Atacantul Harlem Gnohere, 29 de ani, se bucura de zilele libere și a plecat in Franța pentru a se relaxa. Francezul a participat la emisiunea "Le Vestiaire" și a stat fața in fața cu unele dintre legendele Franței, Frank Leboeuf si Emmanuel Petit, campioni mondiali in 1998, și William Gallas, fost fundaș…

- Dezvaluiri exclusive la Fabrika, in dosarul tentativei de asasinare a bancherului rus Gherman Gorbuntov. Valeriu Halupa, care a fost complicele killerului Vitalie Proca, sustine ca aceasta crima a fost comandata de penalul Renato Usatii.

- De la o zi la alta ies la iveala noi informatii teribile despre accidentul care a adus multa durere in sufletele rudelor si apropiatilor celor cinci tineri care au murit arsi de vii. Un lucru pe care l-au aflat polististii este acela ca soferul avea viteza foarte mare, cel mai probabil cu 180 km/h.…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, senatorul Claudiu Manda, a precizat miercuri ca fostul sef al SPP, generalul in rezerva Dumitru Iliescu, a vorbit in cadrul audierilor de la comisie despre etapele "construirii" unui dosar impotriva unei persoane "incomode", oferind…

- Atat Traian Basescu, cat și Elena Udrea au facut referire la numele judecatoarei Camelia Bogdan, cea care trebuia sa-l inlocuiasca pe judecatorul Stan Mustața, pentru a fi netezi drumul spre sentința de 10 ani.Antena 3 a dezvaluit cum mai mulți judecatori au fost scoși de DNA din dosarul Telepatia,…

- Andreea Mantea, apariție spectaculoasa la o nunta. Mai in gluma mai in serios, vedeta le-a spus fanilor ca a prins buchetul. Andreea Mantea a ales pentru apariția ei la „Se striga darul”, la o rochie creata de Bianca Dragușanu, care i-a pus in valoare noua silueta. Andreea Mantea a recunoscut recent…

- Fiul Luminiței Anghel sta cu saptamanile nespalat. Dezvaluiri șocante facute de David Pușcaș i-a oripilat pe cei care il cunosc. Baiatul a recunoscut pentru prima oara ca se confrunta cu depresia. Recent, David și-a facut vlog și permanent iși informeaza prietenii virtuali cu tot ceea ce face. Insa…

- Gordon Hayward, care a semnat recent un contract de 128 de milioane de dolari pentru urmatorii cinci ani, va sta cel putin 6 luni pe bara. Boston a pierdut primul meci din sezon, 102-99 in fata campionilor din Cleveland. Gordon Hayward si-a rupt tibia piciorului stang in primul sfert al partidei…