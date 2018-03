Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Francu, fondatorul Paraziții, iși face trupa de fete. Revine in muzica dupa 15 ani petrecuți departe de showbiz, ani in care s-a ocupat exclusiv de afaceri. Alexandru Francu, “tatal” trupei Paraziții, absolvent al ANEFS, a devenit un prosper om de afaceri. Insa cum prima dragoste nu se uita…

- Duminica, 11 martie 2018, de la ora 19, se va juca piesa „Sofer/Pictor“, in regia lui Alexandru Dabija si scenografia Andradei Chiriac, avandu-i ca protagonisti pe actorii Maia Morgenstern si Lucian Iftime. Biletele vor ...

- Cel mai slab actor de anul acesta este Tom Cruise. Artistul a primit acest titlu la decernarea premiilor Zmeura de Aur, pentru rolul din Mumia. Marele castigator al serii a fost The Emoji Movie, care a...

- Street food, cinema in aer liber, muzica live și activitați pentru cei mici, va aduce Street Food Festival in unsprezece orașe ale țarii, printre care și Arad. Peste 300.000 de oameni au participat la ediția de anul trecut, in cele zece orașe in care s-a desfașurat, motiv pentru care organizatorii…

- Simona Halep a revenit, luni, pe locul I WTA, dupa ce daneza Caroline Wozniacki a pierdut cele 585 de puncte aferente finalei de la Dubai, pe care a disputat-o anul trecut. In noua ierarhie, romanca are un avans de 440 de puncte fata de Woznaicki. Halep incepe astfel a 17-a saptamana pe locul I WTA,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si-a exprimat vineri regretul ca afirmatiile sale din ajun referitoare la ''cel mai rau scenariu'' care poate urma alegerilor legislative din Italia au fost ''gresit intelese'', el dand asigurari ca executivul comunitar…

- Mijlocasul echipei FCSB, Constantin Budescu, s-a declarat multumit de parcursul european al formatiei sale si a precizat ca dubla cu Lazio a fost un bonus. Budescu pune esecul drastic suferit pe Stadio Olimpico pe seama tacticii nepotrivite.

- Dupa o mica pauza, Adriana Bahmuțeanu și-a anunțat revenirea pe micile ecrane. Vedeta a vorbit despre motivele pentru care și-a luat o pauza și a marturisit ca se intoarce cu forțe proaspete, cu un nou proiect. „Voi avea un alt proiect la Antena Stars, domnul (n.r. fostul sot) este prost informat. I-am…

- Actrița și, mai nou, regizoarea Victoria Roșca, originara din Parucenii Nisporeniului, revine acasa. Revine cu un nou spectacol, intitulat ”Urme de Baltag”, dupa bin cunoscutul roman al lui Mihail Sadoveanu ”Baltagul”. Spectacolul a fost prezentat in fața nisporenenilor in aceasta saptamana, la 15 februarie,…

- Concursul „Fii activ – Colecteaza Selectiv!” ce se desfasoara in aceasta perioada (12 februarie – 15 iunie 2018) pare sa aiba rezultate notabile in ceea ce priveste colectarea selectiva a deseurilor reciclabile. Astfel, pana la acest moment pozitia de lider detasat al concursului este ocupata de catre…

- Ce au in comun Channing Tatum, Kim Basinger și Daniel Craig? Au jucat cu toții intr-un serial polițist, in care eroii sunt doi milițieni romani. In „Comrade Detective – Tovarașul milițian” nu ii vedeți, dar ii auziți. Vorbim despre un serial facut de americani, cu actori romani, dublați de staruri de…

- Ziaristii de la flux24.ro amintesc ca omologii lor de la ziare.com si-au schimbat radical opiniile in ceea ce-l priveste pe presedintele Klaus Iohannis. Daca in 2009, cei de la ziare.com scriau ca Iohannis era acuzat pentru neglijenta in serviciu, in legatura cu retrocedarea in 2005 a unor terenuri…

- Alex McLeish a fost prezentat oficial in calitate de selectioner al echipei reprezentative de fotbal a Scotiei. Tehnicianul in varsta de 59 de ani a semnat un contract cu termenul de scadența in 2020.

- Dupa un intermezzo hibernal de mai bine de doua luni revine in atenția amatorilor de fotbal și cea de-a doua ca importanța competiție continentala inter-cluburi, Liga Europei. Șirul acestei competiții se reinnoada cu faza eliminatorie, șaisprezecimle de finala.

- Simona Halep a confirmat ca va juca la turneul Premier 5, de la Doha (Qatar), iar prima adversara a constantencei va fi Ekaterina Makarova, locul 36 WTA, in turul secund al turneului, pe care a mai intalnit-o de sase ori.

- APRECIAT… Ionut Lupescu a anuntat, ieri, ca va intra in cursa pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, contra lui Razvan Burleanu. Candidatura “Kaiserului” este vazuta cu ochi buni de toti cei implicati in fotbalul romanesc, inclusiv de Adrian Porumboiu, care spune ca “sportul rege va reveni acasa”.…

- Revenirea lui Cristi Borcea la Dinamo este, la ora actuala, cel mai fierbinte subiect din fotbalul autohton, mai ales ca, de-a lungul ultimei perioade, au ieșit la iveala tot felul de discuții pe aceasta tema, implicand nume mari din lumea sportului. Cu toate acestea, pare-se, nu Cristi este cel care…

- Un numar de 24 de fotbaliști a luat Romulus Ciobanu, antrenorul principal al Petrolului, in al doilea cantonament de pregatire de dinaintea startului returului campionatului Seriei a III-a a Ligii a III-a de fotbal. O serie care o are in frunte pe echipa antrenata de fostul tehnician al echipei AFCM…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie în Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a înregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia…

- Filmul "Jumanji: Welcome to the Jungle", o continuare a comediei de mare succes "Jumanji" din 1995, revine pe prima pozitie in box-office-ul american, inlocuind "Maze Runner: The Death Cure", cea de-a treia parte a seriei "Maze Runner", care il deposedase de acest titlu saptamana trecuta, potrivit…

- A devenit celebru la doar 6 ani, atunci cand a aparut alaturi de Tom Cruise in filmul Jerry Maguire, iar cativa ani mai tarziu a cucerit inimile tuturor cu rolul din seria Stuart Little. Intre timp, s-a schimbat radical, a renuntat la ochelarii rotunzi si la freza ciufulita si s-a apucat de sala. Ajuns…

- Veste imensa pentru Simona Halep la aproape o saptamana de la pierderea finalei de la Australian Open si a primului loc mondial. Principala sa adversara, Caroline Wozniacki, va face un anunt fabulos, scrie presa straina. Este insarcinata si va trebui sa se retraga din tenis mai bine de un an.Citește…

- Premierul Viorica Dancila a luat o masura bomba, in chiar prima zi de mandat oficial. Dancila a decis sa-l numeasca consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului pe Darius Valcov.”Decizie privind numirea domnului Darius-Bogdan Valcov in funcția de consilier de…

- Vremea se va incalzi semnificativ in aceasta saptamana, astfel incat maximele termice vor atinge si valori de 13 grade Celsius, insa dupa data de 1 februarie in cea mai mare parte a zonelor tarii vor reveni precipitatiile atat mixte, cat si sub forma de ninsoare (la munte), pe fondul unui regim termic…

- Cand revine Simona Halep pe teren. ”Cat de lunga va fi vacanța mea? Nu va zic! Meciul de Fed Cup este insa in plan. Trebuie sa vad RMN-ul”, a spus Simo dupa infrangerea cu Wozniacki in finala Australian Open 2018. ”O sa am foarte mare grija de corpul meu. Dupa aceea vedem. Fed Cup este in plan, dar…

- Revine sau nu Mirela Vaida in televiziune? Indragita prezentatoare de reality-show-uri matrimoniale a vrut sa se știe chiar de la ea. Așa ca, probabil pentru aș lamuri fanii, vedeta a postat un mesaj in legatura cu revenirea ei in televiziune. Prezentatoarea nu are doar o cariera de succes, ci și o…

- Gigi Becali spune de ce a decis Cristi Borcea sa nu mai revina la Dinamo. Cristi Borcea si fratii Becali, din nou la proces. Imagini inedite cu fostul sef al lui Dinamo, la ICCJ "Eu am vorbit cu Cristi Borcea. Nu revine in fotbal. Mi-a zis "Chiar daca imi da cineva clubul gratis nu…

- Pitesteanul Cristi Tanase va reveni in Liga I, asta dupa ce a incheiat conturile cu cei de la Karabukspor, echipa ce se afla pe ultimul loc in Turcia si pare sa fie condamnata la retrogradare. Tanase va reveni in Liga I la cei de la FCSB, asa cum a anuntat patronul bucurestenilor, Gigi Becali. Conform…

- Ministrul Mediului din Romania, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor.

- Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, iar construcția Cabinetului a inceput. Ministru al Educației in primele doua Guverne PSD, Liviu Pop, va fi mai mult ca sigur exclus din viitoarea formula guvernamentala. Citește și: PSD trimite una dintre…

- Neymar, absent din echipa duminica la meciul cu Nantes (1-0) din cauza unei accidentari in zona costala, va reveni pentru partida cu Dijon de miercuri, din etapa a 21-a a Ligue 1, in timp ce Thiago Motta, accidentat la o gamba, ''nu este inca apt'', a anuntat marti antrenorul echipei…

- Liverpool s-a impus in fața lui Manchester City, 4-3, provocand prima infrangere a echipei lui Pep Guardiola in acest sezon. Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, este exaltat de victoria in fața lui City. "Daca se termina 4-4, toți ne-ar fi criticat, dar eu sunt fericit. La sfarșit, intrebi: «Ce naiba…

- Cea mai inalta autoritate judiciara din Germania a anulat joi un verdict de achitare din 2016 vizand sapte salafisti care au infiintat o "Politie Sharia" in comunitatea lor musulmana si a ordonat un nou proces, relateaza AFP. Tribunalul din Wuppertal (vest), care i-a achitat in noiembrie…

- Nicole Kidman (50 de ani) a castigat, in cadrul galei Globurile de Aur 2018, premiul pentru cea mai buna actrita intr-o miniserie („Big Little Lies“). Discursul de multumire tinut de actrita a atras atentia tuturor din cauza faptului ca „a omis“ sa-i mentioneze si pe copiii pe care-i are cu fostul sot,…

- Mirela Vaida revine la tv, dar nu cu “Mireasa pentru fiul meu”, așa cum s-a spus zilele trecute. Prezentatoarea tv a ținut sa lamureasca aceste zvonuri și a postat un mesaj pe contul de socializare. Mirela Vaida a scris un mesaj pe contul de socializare, unde le-a marturisit admiratorilor sai ca le…

- Dupa numeroase zvonuri si incertitudini, cel mai iubit show din Romania „Mireasa pentru fiul meu” revine dupa o pauza de cateva luni bune. Mirela Boureanu Vaida se intoarce la carma emisiunii ce a facut-o celebra! Anuntul a fost facut de cei de la Antena 1! E oficial! Cel mai iubit reality-show de matrimoniale…

- Mulți inca o știu drept Dana Scully, agent special FBI, rol pe care l-a jucat in popularul serial ”The X-Files”, incepand din 1993. Pe atunci, Gillian Anderson avea doar 24 de ani și, prin urmare, o experiența actoriceasca de-a dreptul modesta. In scurt timp, insa, datorita popularitații caștigate de…

- Luminita Saviuc, tanara din Romania cunoscuta pentru textele sale motivationale, a facut la inceputul anului o lista cu 111 sfaturi care sa ii ajute pe oameni sa aiba un 2018 mai fericit.

- Cand revine Gabriela Cristea pe micile ecrane. Vedeta și-a surprins fanii cu un anunț la inceput de an. Aceasta le-a impartașit internauților ca in curand se vor intalni din nou. Gabi Cristea nu a dezvaluit data cu exactitate, insa a lasat sa se inteseaga ca din 2018 revine la Kanal D. Vedeta a postat…

- Se anunta un an important pentru fostul premier, Dacian Ciolos. Acesta a venit cu un meaj pentru romani in prima zi din 2018. Ciolos a promis ca o sa fie un an foarte important si de aceea atransmis tuturor romanilor ca va munci si va face tot posibilul ca tara sa progreseze. Tocmai de aceea este…

- Gica Popescu nu mai are tragere de inima sa revina in fotbal dupa ce in 2014 a fost condamnat la inchisoare cu executare in Dosarul Transferurilor. "Toti ma intrebati asta...ce sa fac in fotbal? Ce sa fac? Sa merg sa conduc un club ? Deocamdata, nu e momentul sa revin. Am spus, am zile cand imi lipseste…

- Aproape nimeni nu a ratat interpretarea originala de Revelion facuta de Mariah Carey in Times Square la petrecerea de Revelion din 2016. Remember? Dupa dezastrul de atunci, Mariah Carey vrea sa mai faca o incercare pe scena din New York. „Am cazut cu totii de acord ca anul trecut nu a iesit asa cum…

- Circul din Chisinau revine cu un program inedit. De la numere de acrobatii si umor, pana la reprezentatii cu animale exotice – toate se regasesc in spectacolul"Minune de Craciun", in care sunt incadrati si circari din Spania, Ucraina, Belarus si Lituania.

- FAIMOASA SA IMBRACAMINTE ROSIE ESTE CUNOSCUTA DE INTREAGA LUME, INSA FOARTE PUTINI OAMENI S-AU INTREBAT DE UNDE VINE. ISTORIA LUI MOS CRACIUN Mos Craciun are la baza figura istorica a Sfantului Nicolae. Acesta a fost un barbat care a primit o mostenire substantiala la moartea parintilor…

- Galatasaray Istanbul a anuntat, joi, numirea antrenorului Fatih Terim la conducerea tehnica a echipei, in locul croatului Igor Tudor, demis din cauza rezultatelor slabe. Terim este la al patrulea mandat la Galata, dupa ce a mai pregatit-o in perioadele 1996-2000, 2002-2004 si 2011-2013. In varsta…

- Sebastien Loeb revine in Campionatului Mondial de Raliuri alaturi de copilotul Daniel Elena și de Citroen. Francezul a programat doar trei etape, fanii urmand sa-l incurajeze in Mexic, Corsica și Spania.

- Vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, solicita prim-ministrului, Pavel Filip, informații privind autenticitatea diplomei de bacalaureat a lui Chiril Gaburici, dar și deznodamantul cauzei penale deschise pentru falsificarea actului de studiu al ex-premierului. Se intampla dupa ce cel…

- Australianul Lleyton Hewitt (36 de ani), retras din circuit in 2016, a anunțatat ca va reveni pe teren la turneul de la Australian Open, primul de Mare Șlem al anului. Fost lider mondial in 2001, de doua ori caștigator in turneele de Mare Șlem, Hewitt va juca in proba de dublu a turneului de la Antipozi…

- Guvernul pregateste o noua taxa auto, care nu va fi platita la inmatriculare, ci va fi sub forma unei taxe anuale. Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, și va fi perceputa anual, urmand sa…