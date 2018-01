Stiri pe aceeasi tema

- Caroline Dick, mamica pentru prima oara, a fost uimita sa observe ca a slabit aproape toata greutatea pe care o pusese in timpul sarcinii, totul in doar o saptamana de la nastere. Femeia a crezut initial ca este doar norocoasa, fara sa banuiasca, de fapt, ca sarcina ii ascunsese adevarata…

- Totuși, exista și femei care nu sunt facute pentru a iubi toata viața același barbat și care nu pot avea o casnicie fericita tocmai din cauza comportamentului lor, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt zodiile de femei fara stofa de soții: Citeste si 3 zodii care sufera in tacere. Te iubesc…

- Atat parintii bebelusului, cat si cadrele medicale sustin ca acesta a venit pe lume fara sa prezinte probleme de sanatate. Politistii au fost sesizati chiar de conducerea spitalului, care in noaptea respectiva a incercat sa ii salveze viata micutului. "A facut stop cardiac, nu stiu din ce…

- Lavinia si Eduard sunt un cuplu foarte reusit, iar acest lucru se poate sesiza chiar din fotografiile pe care le posteaza pe retelele de socializare. Lavinia isi serbeaza ziua de nastere alaturi de Eduard, sotul ei.

- Dupa Revelion, Viorel Lis a cerut sa fie transportat de urgenta la spital. Acolo a fost supus unei operatii de colecist, dupa care a fost nevoit sa tina un regim extrem de strict. Oana este in stare de soc. Viorel Lis, pe masa de operatie inainte de sarbatori De atunci, Viorel Lis a slabit…

- Care dintre cele doua fete este mai fericita? Dupa ce ai ales raspunsul care ti se pare corect, te invitam sa ii citesti interpretarea. A - Emisfera stanga a creierului tau este mai dezvoltata decat cea dreapta. Iti este usor sa inveti matematica, limbi straine si sa rezolvi probleme de logica.…

- Programul „Amenajarea complexa a raului Dambovita in Municipiul Bucuresti", a prevazut ca in sectiunea Piata Unirii, raul Dambovita sa fie sifonat pe sub pasajul rutier Unirii si peste magistrala de metrou nr. II ceea ce, in timp, a condus la reducerea capacitatii de transport a biefului in cazul…

- Decolmatarea canalului DA¢mboviAa, BucureAYti, va A®ncepe A®n 8 ianuarie, cu aEzimpact vizual AYi mai ales olfactiv extrem de negativ pentru riverani AYi trecAƒtori, din cauza descompunerii algelor AYi scoiciloraE, aratAƒ un comunicat transmis vineri de AdministraAia NaAionalAƒ Apele RomA¢ne - ANAR.

- Ca urmare a dezinformarii facute de catre opoziția politica pe marginea bugetului de stat pe anul 2018, ma simt dator sa le prezint albaiulienilor adevarata realitate și impactul pe care noul buget il va avea in viața romanilor. In ce privește referințele președintelui Iohannis cu privire la deviația…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Girla Mare au depistat in trafic un cetatean roman, care transporta in conditii improprii, cu autoturismul proprietate personala, 130 kg de peste din specia fitofag, fara a detine documente legale. In data de 30.12.2017, ora 19.45,…

- Sfaturi extrem de importante ale specialistilor pentru tratarea depresiei. Depresia este o tulburare afectiva caracterizata printr-o stare de profunda nefericire. Oricine poate experimenta cel putin un episod depresiv major de-a lungul vietii.Cauza poate fi atat de natura emotionala, cat si…

- Traficul rutier se face cu dificulate in mai multe județe din Romania, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Aproximativ 130 de persoane au ramas blocate la Babele, in Bucegi. Rafale de vant extrem de puternice s-au starnit din senin, astfel ca telecabina a fost imediat oprita. Toți cei care au vrut sa-și petreaca ziua pe munte sunt acum in imposibilitatea de a se intoarce in stațiuni pentru petrecerea de…

- Cascada Niagara sta sa inghete de tot din cauza temperaturilor extrem de scazute, de minus 30 de grade Celsius. Meteorologii spun ca daca frigul ramane la fel de intens, caderea de apa se va opri in ianuarie.

- Alena Styukhina, in varsta de 15 ani, l-a intalnit pe Artyom Dorogov in timpul unei vacante la rudele din satul Zemetchino. Astfel, ea ar fi mers sa se intalneasca cu tanarul intr-un garaj, unde isi tinea masina, scrie tabloidul The Sun. Astfel, din cauza ca celor doi le-ar fi fost frig, Dorogov ar…

- Cainii speriati de artificiile de Anul Nou ar trebui mangaiati si linistiti, nu ignorati, conform organizatiei caritabile Dogs Trust cu sediul in Marea Britanie care a atras atentia ca sf...

- Garda de intervenție Sebeș a intervenit joi, la ora 21.09, in localitatea Sasciori, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabana, proprietatea lui B.E.H. Pompierii militari au acționat cu trei austospeciale de intervenție, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Sasciori.…

- Conform municipalitatii, se schiaza pe toate partiile domeniului schiabil, chiar daca mai sunt zone, din latimea partiilor, unde stratul de zapada este mai subtire. Stratul de zapada masoara circa 30 de centimetri pe partia Bradul, cea mai usoara de pe domeniul schiabil, si 60 de centimetri…

- Dublul campion national, fostul pugilist Viorel Soroceanu, in varsta de 63 de ani, a fost gasit mort in masina personala. Conform primelor informatii, barbatul s-ar fi sinucis din cauza problemelor de sanatate. Fostul boxer a fost gasit noaptea trecuta in masina personala cu venele taiate, intr-o parcare…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au stabilit primul termen in dosarul in care procurorii din Constanta au dispus trimiterea in judecata, pentru dare de mita, a unui tanar din Turcia, student la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta. Cauza va fi analizata de…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Cel puțin cinci persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, noteaza The Sun. UPDATE 25 decembrie: Autoritațile americane au anunțat ca bilanțul accidentului aviatic a crescut la cinci morți. Printre persoanele…

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Zeci de zboruri au fost anulate, amanate sau redirectionate sambata si duminica pe aeroporturile din Emiratele Arabe Unite (EAU) ca urmare a cetii dense, in conditiile in care zeci de mii de turisti sunt asteptati in tara pentru sarbatorile de sfarsit de an, relateaza AFP. Aeroportul din…

- Deși nu pare, barbații sunt innebuniți dupa femeile care iși arata sentimentele și care ii copleșesc cu iubire, scrie estisuperba.ro. Chiar daca barbații vor sa para duri, le plac și lor lucrurile siropoase, oricat de mult ar nega ei. Citeste si Femeile de foc ale zodiacului. Nici un barbat…

- Cand și cele mai simple placeri, cum ar fi servitul cafelei dimineața, a prajiturii preferate sau chiar a unei cești de ceai iți provoaca durere la nivelul danturii este recomandat sa nu mai aștepți nicio secunda și sa mergi la un consult stomatologic. Sensibilitaea dentara se poate…

- Ozana Barabancea se poate mandri cu doi copii frumoși și talentați care par sa-i calce pe urme, ambii fiind elevi ai Liceului de Muzica George Enescu. Ozana Barabancea și fostul sau soț, Sorin Terinte, un pianist extrem de bine cotat, au impreuna doi copii, pe Andrew, care tocmai a implinit 17 ani,…

- Christine Carlos cantarea 102 kilograme in vara anului 2012. Aflata in vacanta la mare, femeia a realizat ca ii este imposibil sa se joace cu fiica asa. Din cauza kilogramelor in plus, Cristine se confrunta cu dificultati de respiratie si ii era foarte greu sa tina pasul cu micuta ei.

- Fotograful National Geographic Paul Nicklen și echipa video Sea Legacy au suprins imagini extrem de emoționante in Insula Baffin, din apropierea Cercului Polar de Nord. In video-ul postat de National Geographic apare un urs foarte slabit, intr-o zona lipsita de zapada, care cauta de mancare. “Stateam…

- Sarbatorile sunt fericite si pentru Dan Helciug . Cantaretul este fericit ca a scapat de o boala grea si suparatoare. Acesta s-a tratat de o infectie printr- o metoda revolutionara. In aceasta seara a dezvaluit in emisiunea „Agentia VIP” cum se simte dupa ce a scapat de cumplita boala.

- Ciupercile de toamna, aparute ca urmare a ploilor din ultima vreme, au facut victime in mai multe zone din țara. Specialiștii avertizeaza ca cele otravitoare pot fi ușor confundate cu cele comestibile, motiv pentru care este recomandat ca acestea sa fie cumparate doar din locuri autorizate, deoarece…

- Dintre acestea, cea mai frecventa este boala ochilor lipiciosi care poate sa apara la unul sau la ambii ochi ai sugarului in primele trei luni de viata. Ai observat si tu, de fiecare data cand il iei pe cel mic din patut, ca va confruntati cu aceasta problema? In continuare, iti oferim cateva informatii…

- Adda este acum una dintre cele mai apreciate cantarete de la noi si se bucura de un succes foarte mare pe piata muzicala. A trecut printr-o sarcina, iar acum este o mamica implinita care nu s-a lasat de cariera.

- Cristina Ștefan, bebelușa Carcotașilor, a sarbatorit ziua de naștere a fetiței sale. Micuța a implinit 4 ani. Plina de entuziam și de bucurie, bebelușa i-a organizat Deliei o petrecere ca la carte: rochița și pantofiori de prințesa și tort de ciocolata cu personajul preferat al tuturor fetițelor, Rapunzel.…

- Durere fara margini in familia Narcisei, tanara de 34 de ani din Gorj care a murit dupa ce a consumat ceaiuri pentru slabit. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic deoarece femeia avea grave probleme la ficat.

- O tanara mama din Gorj a murit dupa ce si-a cumparat ceaiuri de slabit de pe internet. Avea doar 34 de ani și suferea de o boala grava la ficat. „Slabise din cauza bolii. Nu știam sa fi ținut cura de slabire. Ea a fost agent la Team Guard, la șomaj. Una dintre fetițele ei canta la chitara. Ea venea…

- Zilele trecute, in comuna Șieu au fost semnate doua contracte depuse la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL2). Semnarea contractelor a avut loc in ședința Consiliului Local Șieu, la acest eveniment…

- Tanara trecea printr-o adevarata drama si nu a mai putut sa-i faca fata. A urca in masina si a intrat cu viteza intr-un TIR care venea din sens opus. Inainte de a recurge la gestul extrem, tanara i-a trimis mamei sale un mesaj in care isi cerea iertare si o ruga sa aiba grija de cei doi copii de…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca toate cele 254 de proiecte aprobate pentru județul Suceava in etapa a doua a PNDL sunt extrem de utile pentru localitațile in care ar urma sa fie realizate. Ioan Balan i-a adresat o intrebare ministrului dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, prin care…

- Disneyland Paris, Plaja Copacabana din Rio de Janeiro sau Piramidele din Egipt sunt doar trei din destinatiile turistice care in realitate arata mult diferit decat le stiu turistii din imaginile de promovare. Extrem de aglomerate in plin sezon, destinatiile devin neincapatoare pentru cei care vin sa…

- Dupa amenda primita de Raiffeisen, o alta celebra banca din Romania este prinsa intr-un scandal imens. Mii de clienți au fost inșelați, iar acum a venit momentul scadentei. Autoritatile au intervenit si au decis sa ia masuri extrem de dure impotriva bancii pe care a obligat-o sa returneze sume extrem…

- CSM București ramane imbatabila in campionat și dupa etapa a opta, "tigroaicele" impunandu-se pe teren propriu in fața lui HCM Ramnicu Valcea, scor 27-24. Primul meci cu adevarat greu pentru Neagu și compania, in campionatul intern! Duminica seara, in sala Rapid, bucureștencele au avut emoții mari…

- Un nou atac de tip ransomware nimicește calculatoare in mai multe țari din Europa. Atacul, cunoscut sub denumirea de Bad Rabbit este similar cu ExPetr, care a lovit in luna iunie. Bad Rabbit a atacat aproximativ 200 de dispozitive, localizate in Rusia, Ucraina, Turcia și Germania. Experții susțin ca…

- Cum a slabit Janet Jackson 35 kg dupa naștere Janet Jackson a avut dintotdeauna tendința de a se ingrașa. A trecut prin cateva episoade cand, in pauza dintre albume și turnee, și-a permis sa manance cat de mult iși dorește și sa ajunga, din nefericire, la o silueta nedorita. Totuși, de diecare data…

- Letona Jelena Ostapenko a pierdut primul meci jucat la Turneul Campioanelor de la Singapore, 3-6, 4-6 cu Garbine Muguruza, iar la finalul disputei și-a exprimat nemulțumirea cu privire la suprafața de joc. "Nu sunt foarte mulțumita de meciul de azi pentru ca am facut multe greșeli neforțate și nu am…

- Rata somajului din Timis nu da semne de crestere. Numarul persoanelor aflate oficial fara loc de munca ramane in continuare la un nivel extrem de scazut, la doar 1,8% din totalul populatiei ocupate.Rata somajului din Timis nu da semne de crestere. Numarul persoanelor aflate oficial fara loc de munca…