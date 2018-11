Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali considera ca Gregory Tade este un transfer perfect pentru play-out. "E un jucator foarte bun, foarte bun atacant. I-am dat 100.000 de euro cadou ca sa plece. Dar poate face si el ca Tucudean. A plecat de la Steaua si uite, acum, e cel mai bun atacant din Romania, dupa Gnohere.…

- Selectionerul reprezentativei Turciei, Mircea Lucescu, a declarat ca Ilie Balaci, fostul sau elev de la Dinamo si echipa nationala a Romaniei, a fost unul dintre marile talente ale fotbalului nostru si in acelasi timp un jucator de nivel mondial. "In meseria pe care o avem noi, cea de fotbalist, traita…

- Romania nu are nicio echipa in grupele unei competiții europene in acest an, o situație ingrijoratoare pentru intreaga structura a fotbalului romanesc. Sergiu Radu, 41 de ani, a vorbit la GSP LIVE despre criza acuta a fotbalului autohton. Jucatorul care a evoluat numeroase sezoane in fotbalul din Germania…

- Gabi Balint a tinut sa traga un semnal de alarma in privinta lui Alexandru Mitrita, care in meciul cu CFR Cluj a fost surprins mai multe gesturi care nu-l caracterizeaza pe internationalul roman.

- CFR Cluj a fost eliminata rușinos in play-off-ul Europa League de luxemburghezii de la Dudelange, cu o dubla infrangere, 0-2 in deplasare și 2-3 pe arena Dr. Constantin Radulescu. Reporterii GSP.ro care au vazut pe viu umilința au gasit 5 motive din cauza carora aceasta dubla va ramane o pata neagra…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Florin Bratu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, comentand ratarea calificarii in grupele Europa League a echipelor romanesti CFR Cluj si FCSB, ca este nevoie de o schimbare de mentalitate pentru a nu mai subestima adversarii din cupele europene. …

- Campioana Romaniei poate sa dea foc la trofeul pe care l-a primit, in sezonul trecut, pentru castigarea Ligii I. Cam atat ar mai fi de facut, cand te invinge Dudelange, penultima clasata din Luxemburg, de doua ori in doua saptamani.

- CFR Cluj a pierdut, joi, returul play-off-ului Europa League, 2-3, contra luxemburghezilor de la Dudelange. In tur, formația lui Toni Conceicao suferise o alta umilința, scor 0-2. CFR Cluj a inceput o formula ofensiva, cu Mailat, Ionița, Omrani și Țucudean printre titulari. Prima repriza a fost una…