A inceput sedinta ordinara a Consiliului Judetean Constanta. Ce proiecte se afla pe ordinea de zi

In conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215 2001 a Administratiei Publice Locale, republicata, astazi a fost convocat Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, in Sala ldquo;Remus… [citeste mai departe]