Epurarile continua in Turcia cu arestari la Comandamentul Fortelor Navale si in zeci de provincii

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul procurorului-sef al Capitalei a emis mandate de arestare pentru 35 de suspecti din cadrul Comandamentul Fortei Navale de la Ankara, a relatat Anadolu, precizand ca zece dintre acestia sunt in serviciu activ. Mandatele au fost emise pentru prezumtive legaturi cu clericul Fethullah…

- Autoritatile turce desfasoara vineri, in cel putin 26 de provincii, operatiuni vizand arestarea a 137 de persoane suspectate de legaturi cu puciul esuat din iulie 2016, transmite dpa, preluand o stire a agentiei Anadolu. Biroul procurorului-sef al capitalei a emis mandate de arestare pentru 35 de suspecti…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu mare dificultate spre Poiana Brasov, din cauza numarului mare de masini care urca in statiune, informeaza Biroul de presa al Primariei Brasov, care face apel la conducatorii auto sa-si parcheze masinile in parcarea multietajata din Poiana de Jos (Cabana Junilor).…

- Autoritatile franceze au confiscat un avion Boeing 737 al operatorului irlandez Ryanair chiar inaintea unei curse, pe fondul unei datorii de o jumatate de milion de euro a companiei. La bordul aeronavei, care se pregatea sa efectueze cursa Bordeaux-Londra, se aflau 149 de pasageri. Acestia au fost obligati…

- Incepand de astazi britanicii pot procura marijuana pe baza de reteta data de medicii specialisti. Tratamentele pot fi prescrise doar pentru un anumit numar de boli in cazul carora alte medicamente nu au functionat. Medicii de familie nu pot prescrie tratamente cu marijuana medicinala, doar…

- Un dispozitiv exploziv a fost gasit luni intr-o cutie postala din apropierea locuintei din New York a miliardarului George Soros, tinta preferata a militantilor de dreapta din Statele Unite si Europa de Est, a anuntat The New York Times citand surse din politie. Autoritatile au ajuns la domiciliul…

- Miercuri va fi inaugurat cel mai lung pod maritim din lume, care va lega orasul chinez Zhuhai de Hong Kong si Macao, la 9 ani de cand au inceput lucrarile de constructie. Valoarea podului depaseste 20 de miliarde de dolari, iar lungimea acestuia este de 55 de kilometri, scrie Times Now News.…

- Autoritatile chineze au confirmat ca l-au retinut pe seful Interpol, Meng Hongwei, pe care sustin ca il ancheteaza pentru incalcari ale legii. Hongwei, presedintele Interpol, detine in China functia de ministru adjunct de Interne, cu rang de viceministru, potrivit South China Morning Post,…