Epurări Turcia. Erdogan, un nou val de arestări Intre cei retinuti se afla trei colonei si doi locotenenti-colonei, a informat CNN Turk.



Procuratura din Ankara a emis miercuri mandate de arestare pentru 63 de persoane, intre care 48 de piloti de elicoptere militare, acuzatia adusa fiind de asemenea de legatura cu tentativa de puci.



In afara de arestarile si excluderile de persoane din randul fortelor de securitate, autoritatile turce au concediat mii de profesori, judecatori, functionari si alti lucratori din sistemul public, sub acuzatia de apartenenta la reteaua Gulen. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

