Devis Mangia a vorbit dupa partida pierduta clar de echipa sa, CS U Craiova, in dauna lui Dinamo, scor 0-3. Tehnicianul italian a venit epuizat in fața microfoanelor, dand din colț in colț. Mangia a spus ca acesta este cel mai slab meci al oltenilor de cand se afla la echipa, in vara lui 2017. "E o seara foarte grea. Nu am jucat, nu am luptat. Imi cer scuze suporterilor noștri. Nu e normal cum a jucat echipa mea azi. ...