Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de control al președintelui Consiliului Județean Botoșani a finalizat raportul privind situația de la Secția Exterioara Saveni a Spitalului Mavromati, dupa ce, la inceputul lunii iulie, primarul de la Vorniceni a murit pe scarile unitații medicale.

- Statele Unite ale Americii au reinstaurat pedeapsa cu moartea la nivel federal. Procurorul general William Barr a luat aceasta decizie dupa o pauza de 16 ani, a anuntat Departamentul de Justitie al SUA.

- Procurorul general William Barr a anunțat joi ca a reafirmat o politica inactiva de doua decenii, potrivit The Guardian. Procurorul general William Barr a indemnat Biroul Federal al Penitenciarelor sa reia pedeapsa capitala, la aproape doua decenii de la ultima pedeapsa cu moartea la nivel…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, marti dimineata, ca a cerut Corpului de Control al ministerului o verificare in cazul demisiei lui Marius Iacob din functia de adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, a anuntat marti ca ancheta care a permis descoperirea, luni, a unei rachete in mijlocul unui arsenal de razboi la simpatizanti ai neonazistilor avea legatura cu amenintarile cu moartea impotriva lui, informeaza AFP. "Nu este racheta mea si sunt bucuros…

- Mama care si-a ucis in bataie propriul copil a fost arestata. In fata procurorilor, femeia a spus ca l-a omorat pe baiatul de noua ani pentru ca s-a enervat. Ancheta s-ar putea extinde. Asistentii maternali care l-au crescut pe baiat si pe fratele lui geaman fac acuzatii grave. Autoritatile…

- Marcel Ionel Lepa s-a sinucis luni dimineața in celula sa din Penitenciarul din Timișoara. In urma cu cateva zile, Marcel Ionel lepa a fost gasit spanzurat in celula sa din Penitenciarul din Timișoara. Barbatul a impușcat mortal un om al legii, atunci cand i-a facut semn sa traga mașina pe dreapta.…

- Marcel Ionel Lepa, barbatul care a ucis un politist in urma cu o saptamana s-a sinucis, luni dimineata, in Penitenciarul Popa Sapca din Timisoara. Reprezentantii Ambulantei au incercat sa il resusciteze, insa fara succes. Marcel Ionel Lepa, barbatul care a ucis un politist in urma cu o saptamana s-a…