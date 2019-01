Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ramas fara doua degete de la mana, dupa ce și le-a taiat cu toporul. Neatenția l-a costat scump pe barbatul de 47 de ani din Iași, care a ajuns de urgența la spital, unde a primit ingrijiri de specialitate. Barbatul care s-a accidentat cu toporul a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU)…

- „Pacientul in varsta de 47 de ani a fost adus in UPU cu o amputatie completa a indexului stang, in urma unui traumatism provocat cu un obiect ascutit", a precizat profesorul Diana Cimpoesu, medic-sef UPU-SMURD. Desi a fost internat pe Clinica de Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva pentru…

- Un medic musulman din Republica Yemen a reusit sa castige increderea pacientilor si respectul colegilor la Calarasi. Dupa 8 ani de munca neintrerupta in Spitalul Judetean de Urgenta, Abdulrahman Al Shehari, de 51 de ani, a ajuns seful Sectiei de Chirurgie Plastica si Reparatorie.

- Medicii de la UPU Cluj au fixat cu bucați de carton mâna rupta a unei femei ce fusese lovita de o mașina în Manaștur. Fiul femeii îi acuza pe medici ca nu aveau nici macar atele pentru a fixa mâna rupta. ”Mama mea a fost lovita azi de…

- 12:12 – Barbatul de 41 de ani, care in cursul diminetii a fost victima unei explozii produse de o acumulare de gaz intr-o locuinta din Roman, a fost transferat la Spitalul ‘Sfantul Spiridon’ din Iasi, a declarat coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu. Pacientul are arsuri de gradele II și III…

- Barbatul de 41 de ani, care in cursul diminetii de sambata a fost victima unei explozii produse de o acumulare de gaz intr-o locuinta din Roman, a fost transferat la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi, a declarat coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, informeaza Agerpres."Pacientul…

- Peste 200 de magistrati semneaza o scrisoare prin care isi exprima nemultumirea fata de atitudinea Sectiei pentru judecatori a CSM in fata unor atacuri ale politicienilor si ale presei asupra judecatorilor. Chiar daca scrisoarea se refera la Sectia pentru judecatori, documentul este semnat si de…