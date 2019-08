Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea a dat peste cap programul zilei de vineri al Trofeului Municipiului Bacau la tenis, turneu dotat cu premii de 25.000 dolari plus ospitalitate. Condițiile meteo neprilenice au facut ca sferturile de finala ale probei de simplu sa fie amanate pentru sambata. Meciurile de la dublu și-au croit…

- Centrul de Cultura „George Apostu” Bacau invita amatorii de dans si arta contemporana vineri, 31 mai, ora 18.00, la prezentarea publica (work in progres) a doua proiecte artistice realizate in cadrul programului de rezidente europene Gabriela Tudor 2019. Programul ce s-a desfasurat in perioada 6 mai…

- Miercuri, 29 mai 2019, profesorii și elevii de la Palatul Copiilor Bacau va invita sa celebram impreuna Ziua Copilului, in cadrul evenimentului ”Copil talentat. Copil la Palat”, un eveniment – maraton, o sarbatoare a tuturor celor cu suflet tanar, care se va desfașura timp de aproape șapte ore (11.30…

- Indemnurile de a merge la vot, exprimate de politicieni sau societatea civila, au dat rezultate, prezența fiind mai buna decat la scrutinul pentru Parlamentul European din 2014. La ora 10, județul Bacau avea un procent de 6,54%, cel mai mare din Regiunea Nord-Est. In celelalte județe, prezența la urne…

- Miercuri, 22 mai 2019, Prim Ministrul Romaniei, Viorica Dancila va vizita obiectivul de investiții Insula de Agrement Bacau. Vizita va urmari stadiul fizic al proiectului de reabilitare și modernizare al Insulei de Agrement, precum și lucrarile privind decolmatarea lacului din jurul insulei. Articolul…

- Celebru comentator sportiv al Televiziunii Romane, poet, dramaturg, cronicar de teatru, manager de teatru, manager și jurnalist/ eseist al unor ziare/ reviste din țara și strainatate, ințelept sfetnic al diriguitorilor naționali de Cultura, minunat spirit impovarat admirabil de premii și aplauze… Omul…

- Dupa ce prof. Doina Marinov, director cu detașare in interesul invațamantului la Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu” din Bacau, și-a inaintat demisia la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) in luna martie a acestui an, asta dupa ce, așa cum a prezentat Deșteptarea, anul trecut, cam tot prin martie,…

- Moartea unei foste campioane la atletism din Italia, in care un roman de 27 de ani este principalul suspect, cutremura intreaga peninsula, informeaza PROTV. Desi initial se credea ca este vorba de o sinucidere, autoritatile italiene au anuntat ca romanul a fost surprins in scenele socante pe inregistrarile…