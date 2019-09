Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit legislatiei, pana cel mai tarziu cu 50 de zile inainte de data alegerilor, cel mai tarziu la data de 22 septembrie, ora 24,00, pot fi depuse in scris la BEC candidaturile la alegerile prezidentiale de catre partidele politice, aliantele politice si electorale, organizatiile cetatenilor apartinand…

- Parchetul General va prelua de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, dosarul cu plangerile BEC pentru fals in declarații in privința semnaturilor mai multor candidați la președinție, intre care se numara Viorel Catarama și Alexandru Cumpanașu. Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX,…

- 8 candidati la presedintie, reclamati la Parchet pentru probleme cu semnaturile de sustinere. Biroul Electoral Central (BEC) a sesizat Parchetul General in privința mai multor candidați la alegerile prezidențiale, in contextul in care in urma verificarilor instituția a constatat elemente de similitudine…

- Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat ca sesizeaza organele de urmarire penala cu privire la candidatii inscrisi la alegerile prezidentiale care au depus semnaturi de sustinere ce "prezinta elemente de similitudine evidenta". Este vorba despre Viorel Catarama (Partidul Dreapta Liberala),…

- Termenul limita de depunere a candidaturilor pentru alegerile prezidențiale a expirat duminica, 22 septembrie, la ora 24:00. Pana in prezent, candidaturile depuse de Klaus Iohannis, Dan Barna, Viorica Dancila, Kelemen Hunor, Mircea Diaconu și Theodor Paleologu au fost validate de Biroul Electoral Central…

- Doua candidaturi, a lui Viorel Catarama si cea a lui Miron Cozma, au fost respinse de BEC din cauza semnaturilor din partea sustinatorilor. Biroul Electoral Central a anuntat simbata ca a respins candidatura lui Viorel Catarama la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie. Potrivit deciziei…

- Biroul Electoral Central este asteptat sa se pronunte luni in legatura cu candidaturile la Presedintie depuse de Ramona Ioana Bruynseels, Alexandru Cumpanasu si Catalin Ivan. Duminica, la ora 24:00, a expirat termenul de depunere a candidaturilor Candidaturile depuse de Viorica Dancila, Klaus Iohannis,…

