Epopeea ANL-urilor : CJ BN a rezolvat unul într-un an jumate, Primăria Bistrița a avut nevoie de un deceniu pentru trei Saptamana trecuta a fost inaugurat primul bloc de locuințe din județ dedicat specialiștilor din sanatate, in prezența reprezentanților Agenției Naționale pentru Locuințe. Daca Consiliul Județean Bistrița-Nasaud s-a mișcat cu talent cand a venit vorba despre aceasta investiție, Primaria Bistrița a avut nevoie de un deceniu pentru a ridica trei blocuri. Agenția Naționala pentru Locuințe este dispusa sa construiasca blocuri cu apartamente și garsoniere inclusiv in orașele mici și mediul rural, pe baza de cerere. Autoritațile locale care fac cereri in acest sens au șanse sa le ofere cetațenilor lor… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

