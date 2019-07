Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a castigat o disputa in justitie cu organismele europene de reglementare cu privire la taxa pe publicitate, o noua lovitura pe care o primeste comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, in lupta sa impotriva statelor membre, care in opinia sa, ofera avantaje incorecte anumitor…

- Grupul taiwanez Giant Manufacturing Co., cel mai mare producator mondial de biciclete, a inceput sa isi mute din China spre Taiwan productia destinata pietei din SUA inca din luna septembrie a anului trecut, imediat ce l-a auzit pe Donald Trump ca intentioneaza sa introduca tarife vamale suplimentare…

- Grupul taiwanez Giant Manufacturing Co., cel mai mare producator mondial de biciclete, a inceput sa isi mute din China spre Taiwan productia destinata pietei din SUA inca din luna septembrie a anului trecut, imediat ce l-a auzit pe Donald Trump ca intentioneaza sa introduca taxe vamale suplimentare…

- Grupul taiwanez Giant Manufacturing Co., cel mai mare producator mondial de biciclete, a început sa îsi mute din China spre Taiwan productia destinata pietei din SUA înca din luna septembrie a anului trecut, imediat ce l-a auzit pe Donald Trump

- Ungaria planuieste sa construiasca un oras alimentat cu energie verde, cu locuri de munca si locuinte pentru mii de oameni, pe o fasie goala din campia fluviala a Dunarii, scrie Bloomberg.

- Grupul italian de asigurari Assicurazioni Generali SpA poarta negocieri pentru a prelua activele din Europa Centrala ale MetLife Inc., in conditiile in care asiguratorul italian vrea sa se extinda prin achizitii pe pietele cu ritmuri mari de crestere, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, va efectua pe 13 mai o vizita oficiala la Washington, unde va avea o intalnire cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, informeaza The Guardian, potrivit Mediafax, intrevederea avand loc la solicitarea americanilor. Publicații internaționale de analiza precum…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co. a anuntat miercuri ca intentioneaza sa investeasca 133.000 miliarde woni (116 miliarde dolari) in urmatorul deceniu pentru a putea concura cu Intel Corp. si Qualcomm Inc. in productia de chipuri avansate, accelerandu-si astfel eforturile pentru a dobandi…