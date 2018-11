Epoca Post-Natură şi tragedia din oraşul Paradis Tragedia focului devastator din padurile Paradisului e o mare ironie toponimica. Vietile acestor oameni si acumularile de-o viata se urca la cer sub forma unor nori grosi de cenusa si formeaza un peisaj suprarealist, ca dupa o mini-Hiroshima, admirabil surprinsa de lentilele cinice ale fotografilor. Tragedia din Paradis, un targ de vreo 25.000 de locuitori, din care 1.202 fusesera dati disparuti pe 19 noiembrie, are acum reputatia celui mai devastator din ultimii ani, din seria zecilor de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

