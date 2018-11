In prezent, automobilul Quant e-Sportlimousine este testat in mod oficial pe autostrazile din Germania, compania creatoare a primit permisiunea necesara ca sa circule in trafic ca orice alt mijloc de transport, scrie relatii.net.

Potrivit unor informații, automobilul Quant e-Sportlimousine poate atinge viteza de 100 km/h in numai 2,8 secunde.

Prin termenul de „apa sarata" nu se are in vedere apa din oceane sau mari. Intr-un reactor special al mașinii sunt pregatite doua soluții cu saruri de metale diferite, care acționeaza ca electrolit, ele sunt alimentate individual in celulele…