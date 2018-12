Epoca benzinei de sub 5 lei se încheie la 1 ianuarie Ultima masura ar putea avea și efecte secundare pentru posesorii de mașini mai vechi, mai ales ca este introdusa intr-o luna de iarna, in care aceștia oricum au probleme cu pornirea motoarelor la temperaturi negative. De aceea, potrivit actului normativ, aceștia trebuie avertizați de comercianți in legatura cu conținutul benzinei, respectiv motorinei. De la 1 ianuarie, acciza va fi majorata la benzina de la 1.976 lei/1000 litri, la 2.038 lei/1000 de litri, cu 3,15% mai mare decat in prezent. Similar, acciza la motorina va fi majorata de la 1.838 lei/1.000 l la 1.896 lei/1.000 l. Impactul asupra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

