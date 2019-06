Doua cereri in casatorie, marturisiri și descoperiri importante, insoțite de rasturnari de situație, toate acestea se vor regasi in episodul cu numarul 38, din sezon 2 “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara. De la ora 20.00, telespectatorii vor fi martorii unor secvențe emoționante și vor asista la momente prețioase din viața protagoniștilor serialului.