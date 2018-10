Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul Sloboziei si Calarasilor, Vicentiu Grifoni, nu le-a permis enoriasilor sa intre in altarul unei biserici resfintite, pe motiv ca e o perioada de doliu pentru Biserica. De ce e doliu? Pentru ca referendumul pentru familia traditionala nu a trecut. Oamenii s-au revoltat, mai ales ca biserica…

- Episcopul Sloboziei si Calarasilor, Vicentiu Grifoni, nu le-a permis enoriasilor sa intre in altarul unei biserici resfintite, pe motiv ca e o perioada de doliu pentru Biserica. De ce e doliu? Pentru ca referendumul pentru familia traditionala nu a trecut. Oamenii s-au revoltat, mai ales ca biserica…

- Suparare mare intr-o localitate din Ialomița. Credincioșii care au participat la resfințirea unei biserici din satul Paltinis sunt revoltați ca episcopul Sloboziei și Calarașilor nu le-a dat voie sa intre in altar, așa cum e obiceiul.

- Impușcarea intregului efectiv de porci mistreți, incendierea controlata a lanurilor de porumb dupa recoltare sau stabilirea unui cordon de siguranța de maxim 20 de kilometri intre județele afectate. Acestea sunt propunerile pe care autoritațile județene din Arad le dau ca pachet de prevenție. Au fost…

- Autoritatile din judetul Ialomita sunt in “stare de razboi” din cauza pestei porcine africane care se extinde cu rapiditate si omoara zilnic aproximativ intre 6 si 10 animale. Pana in prezent au fost confirmate 6 focare in localitatile Giurgeni, Luciu, Gura Ialomitei, Bordusani, Facaeni si Fetesti,…

- Un accident teribil a avut loc in urma cu puțin timp in Ialomița, sodat cu mai multe victime. Totul in urma unei coliziuni violente a doua mașini. Doua persoane au murit si patru au fost ranite dupa ce douaautovehicule s-au ciocnit pe DN 2 (E85), la iesirea din Urziceni, judetul Ialomita. La nivelul…

- Preoții din localitațile județului Ialomița le vor vorbi enoriașilor in biserici despre pericolul pestei porcine. Asta dupa ce prefectul județului, Gigi Petre, i-a solicitat Preasfințitului Vincențiu, episcopul Sloboziei și al Calarașilor, sa discute cu preoții pentru ca aceștia, la randul lor, sa vorbeasca…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adara Captrulan , poeta si traducatoare (n. 1978); Alexandru Terhes , f. fotbalist, angajat al FRF (n. 1960); Amalia Constantinescu , scriitoare, membra a Uniunii Scriitorilor din Romania - Filiala Pitești (n. 1975); Aurel Mihai Iliescu , bober (n. 1978); Corneliu…