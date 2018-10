Stiri pe aceeasi tema

- 10 milioane de lei vor fi alocati din Fondul de Rezerva al municipalitatii pentru procurarea apartamentelor distruse in urma exploziei din sectorul Rascani. Initiativa vine din partea primarului interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu.

- Fostul primar al sectorului 6 Cristian Poteras a fost trimis in judecata, joi, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite in dosarul privind trecerea ilegala a unei suprafete de 19 hectare de…

- Fostul premier francez Manuel Valls si-a anuntat marti candidatura la Primaria Bercelonei - o noua lupta, intr-o noua tara - unde spera sa rastoarne perisajul politic, un pariu ruscant, relateaza AFP.

- Au trecut cativa ani de cand Elena Hasna uimea o tara intreaga, prin modul in care a interpretat piesa „Je suis malade" la Next Star, dar acum a venit timpul pentru o noua provocare. Fetita de atunci a devenit adol...

- SARBATOARE…Praznuirea Adormirii Maicii Domnului are loc pe 15 august, dupa doua saptamani de post. Numeroase biserici si manastiri din intreaga tara sarbatoresc hramul in aceasta zi. In judetul nostru sunt asteptate cu interes hramurile de la manastirile Bujoreni, Floresti si Moreni. La Moreni va sluji…

- CONCURS…Dupa ce a fost informat cu ceea ce se intampla in judet, Episcopul Husilor, PS Ignatie, a anuntat ca vrea sa scoata la concurs mai multe parohii din judet. Printre acestea se numara si cea de la Pribesti, a preotului Mihai Rebegea, primarul comunei Codaesti, considerandu-se, probabil, ca actualul…

- Ca in fiecare luni, de la ora 12.00, emisiunea “Adevar sau provocare” aduce in studioul Unica doua personalitați importante din showbiz-ul romanesc. Invitații noștri de azi sunt actorii Alexandru Papadopol și Crina Semciuc, care joaca impreuna in comedia romantica ”Povestea unui pierde-vara”.

- "Ice Bucket Challenge", "Kylie Jenner Lip Challenge" sau "salt and ice challenge" sunt acum de domeniul trecutului. Mai nou, exista persoane pentru care noțiunea de distracție se confunda cu ideea de a se arunca dintr-o mașina in mers.