Episcopul Husilor a vorbit in discursul de Paște despre "un totalitarism al progresistilor, care arunca la cosul de gunoi al istoriei valorile supreme traditionale: credinta si familia". Episcopul Ignatie considera ca omul modern este incarcerat in material, subjugat dorințelor trupului iar partea spirituala este din ce in ce mai puțin prezenta. „Numai impartasirea cu Hristos si trairea adevarului ca cele nevazute sunt infinit mai importante decat cele materiale reprezinta unica salvare de la tristetile si nedumeririle lumii de astazi", cand societatea este dominata de "un totalitarism al progresistilor,…