Episcopii catolici polonezi denunţă "îndoctrinarea LGBT" din cadrul grupului Ikea Episcopii catolici polonezi au denuntat sambata "indoctrinarea LGBT" exercitata, potrivit lor, de grupul suedez Ikea, si au luat apararea unui salariat recent concediat care s-ar fi opus acestui lucru cu citate din biblie, relateaza AFP.



Potrivit Ikea, angajatul a facut "afirmatii discriminatorii" dupa publicarea intr-un e-mail intern al grupului a unui articol care prezenta politica de toleranta de la Ikea, cu prilejul Zilei mondiale impotriva homofobiei si transfobiei celebrata pe 17 mai.



"Din punct de vedere al legii si in special al etichetei si al bunului simt, este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va merge, azi, la Blaj, in ultima zi a vizitei pe care o efectueaza in Romania. Acolo, pe Campia Libertatii, va oficia ceremonia de beatificare a sapte episcopi greco catolici martiri. Ulterior este programata, tot la Blaj, o intalnire cu comunitatea de romi greco catolici din cartierul…

- Adunati la sesiunea plenara de primavara, episcopii catolici din Romania au transmis un mesaj legat de alegerile europarlamentare. Oamenii bisericii indeamna populatia sa mearga la vot, ca sa “iși exercite dreptul și responsabilitatea”. “Noi, Episcopii catolici de ambele rituri din Romania reuniți la…

- Episcopii romano-catolici și greco-catolici din țara noastra și din Republica Moldova, reuniți in aceste zile in sesiunea plenara a Conferinței Episcopilor din Romania (CER), au discutat ultimele detalii ale vizitei Sfantului Parinte Papa Francisc. Adunarea a avut loc la Manastirea Parinților Carmelitani…

- Cei mai importanți episcopi catolici din Romania s-au intalnit in aceste zile la Manastirea Parinților Carmelitani Desculți din Snagov, pentru a stabili noi detalii despre vizita Papei Francisc in Romania.

- Episcopii catolici de ambele rituri din Romania, reuniti la Ciofliceni (Snagov) in sesiunea plenara de primavara, ii indeamna „pe toti oamenii de bunavointa, in special pe catolici”, sa isi exercite dreptul la vot la alegerile europene din 26 mai. „Alegerile pentru Parlamentul European reprezinta un…

- Episcopii romano-catolici și greco-catolici din Romania se reunesc in zilele 10-12 aprilie 2019 in adunare plenara, tema principala pe ordinea de zi fiind apropiata vizita a Papei Francisc in tara noastra....

- Episcopii catolici de ambele rituri se reunesc, incepand din aceasta seara, in adunare plenara, la manastirea Parinților Carmelitani Desculți din Ciofliceni (Snagov), gazda fiind Arhidieceza Romano-Catolica de București. Aceasta sesiune a conferinței, care se va desfașura in zilele de 10-12 aprilie,…

- Drogurile care au ajuns pe tot litoralul romanesc al Marii Negre sunt cautate de zeci de oameni, nave, scafandri, jandarmi.Pachetele cu cocaina de puritate ceva mai mare de 90 a starnit imaginatia multora, dar si ingrijorarea autoritatilor.Fiecare este pregatit cu aparatul de fotografiat, cu telefonul…