- Episcopia Slatinei administreaza o firma de pompe funebre si le cere preotilor sa atraga enoriasii care se afla pe patul de moarte. Episcopul Sebastian le promite slujitorilor Domnului ca vor avea doar de castigat daca se vor implica 100% in noul business.

- Mariana de la Exatlon a ajuns in țara, duminica seara (25 martie). Concurenta a fost foarte fericita cand a pașit pe pamant romanesc. Cu toate acestea, femeia nu a fost așteptata de fiul sau, Valentin, la aeroport. Mariana a explicat de ce baiatul ei nu a venit la Otopeni. Mariana de la Exatlon a vorbit…

- S-a lasat cu surprize dupa noua runda de eliminari de la „Ferma Vedetelor”. Rona Hartner, care a fost suparata toata saptamana pe colegii ei, a provocat-o la duel pe Narcisa Suciu. Toata lumea credea ca prima va fi cea care va ieși. Cu toate acestea, Rona a reușit sa o invinga pe Narcisa. Dupa ce […]…

- O tanara, adoptata de o familie din statul american Tennessee, face eforturi disperate sa isi gaseasca parintii care au abandonat-o intr-un orfelinat din Slatina, judetul Olt. „Salutare tuturor! Imi caut familia romaneasca. In fiecare zi sper și ma rog sa-i gasesc pe toți! Nu am resentimente din trecut,…

- Un accident grav a fost produs pe DN65, pe drumul dinspre Pitești spre Slatina. 3 mașini au fost implicate, mai multe echipaje de intervenții fiind trimise la fața locului. Potrivit primelor informații, circulația a fost oprita pe ambele sensuri dupa accidentul respectiv. Vom reveni cu amanunte. The…

- Alegerile din Rusia s-au derulat in general corect, pe fondul lipsei unei veritabile concurențe, spun observatorii OSCE. Rerezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa au semnalat și presiuni asupra alegatorilor.

- Narcisa Stanescu, fosta concurenta de etnie roma, care a facut show pe scena de la „X Factor”, a vorbit despre divorț. La mai bine de jumatate de an de cand i-a impresionat pe jurații de la „X Factor” cu vocea și talentul ei, Narcisa Stanescu a oferit un interviu impresionant alaturi de soțul ei. Tanara…

- Anca Mihailescu a fost eliminata din cadrul concursului Exatlon. A facut parte din echipa “Razboinicilor”. Tanara iși dorește, insa, sa revina in cadrul show-ului, insa de data aceasta vrea sa participle alaturi de “Faimoși”. „Am tot glumit și am facut mici aluzii pana acum referitor la echipa pe care…

- La ultimele probe, Larisa și Anca Surdu au lipsit. Potrivit colegilor lor, cele doua s-au simțit foarte rau in ultima perioada. Larisa s-a intors in ediția de aseara, 17 martie, Anca a stat pe banca. Ea a fost alaturi de colegii ei și i-a susținut. Telespectatorii au inceput sa-și ridice semne de intrebare.…

- Prezentatorii emisiunii „Romanii au talent”, Smiley și Pavel Bartoș, au apasat butonul Golden Buzz pentru Cesima, care a avut un numar extraordinar, de gimnastica, in combinație cu balet, dans contemporan și teatru. „Era prea puțin, parca, pentru numarul acesta. Parca scena era un loc intim al ei, devenise…

- Cu minima de cunoștințe la activ, cu toții știm ca portul unui preot este limitat la reverenda in timpul liber și la un set de straie specifice, atunci cand slujește. Dar la fel de bine se poate observa și antiteza intre cele doua categorii de haine. Reverenda este neagra, o singura opțiune in acest…

- Romania se imprumuta cu aproximativ un miliard de euro pe luna pentru a-și acoperi deficitul bugetar, in special pe cel al Fondului de Pensii. Intre timp, sume uriașe, de nivelul sutelor de milioane de euro, pleaca anual din Fondul de Pensii catre afacerile private cu pompe funebre. Din 6 ianuarie 2018,…

- Etapa jurizarilor pe nevazute a celui de-al cincelea sezon ,,Chefi la cuțite” este in toi, iar in fața mesei de jurizare iși fac apariția printre cei mai inediți concurenți de pana acum.

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina, un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Cei doi lucrau la spital de zeci de ani, Ramona Cosmescu (46 de ani) din 2002, iar Gheorghe Ghenea (54 de ani) din 1994. Medicul șef al Serviciului Județean…

- Anca Mihailescu este una dintre concurentele care a parasit competiția „Exatlon” de curand, iar acest lucru s-a facut cu mici scantei. Proaspat intoarsa din Republica Dominicana, fosta participanta a fost așteptata la aeroport de fratele ei și o echipa de jurnaliști. In cadrul interviului, bruneta „a…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Numar record de turisti intr-un oras din Romania. Conform datelor Institutului National de Statistica (INS) peste 223.000 de turisti au ajuns ajuns in anul 2017 in Oradea, cu 17,5% mai multi decat in 2016.

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- Imagini de „cascadorii rasului” duminica seara la Arad, cand un sicriu in care se afla o persoana decedata a cazut, dintr-o masina a unei firme de pompe funebre, intr-o intersectie. Camerele de supraveghere instalate la o benzinarie din municipiul Arad au surprins momentul in care soferul unei masini…

- Un sicriu in care se afla o persoana decedata a cazut dintr-o masina a unei firme de pompe funebre intr-o intersectie din orasul Arad, asa cum informeaza mediafax.to. Acest eveniment naucitor a avut loc duminica seara, intr-o intersectie din orasul Arad. Soferul unei masini de pompe funebre accelereaza…

- Un sicriu a cazut din masina unei firme de pompe funebre in fata unei benzinarii din Arad, iar momentul a fost surprins pe camerele de supraveghere, fiind publicate pe reteaua de socializare Facebook. In imaginile suprinse de camere se poate observa cum, in fata intrarii in benzinaria situata pe strada…

- Un sicriu in care se afla o persoana decedata a cazut, duminica seara, dintr-o masina a unei firme de pompe funebre intr-o intersectie din orasul Arad, scrie Mediafax.ro.Incidentul a avut loc duminica seara, intr-o intersectie din orasul Arad.

- Scene tragi-comice la Arad: un mort in sicriu a cazut din dric, intr-o curba. Ușa mașinii mortuare s-a deschis intr-o intersecție, iar sicriul, cu o persoana decedata in el, a alunecat afara.

- O intamplare la limita dintre comic și tragic a avut loc aseara in Arad. Un sicriu in care se afla trupul neinsuflețit al unei persoane a fost „pierdut” pe carosabil de o firma de pompe funebre, potrivit arad24.ro. Incidentul a avut loc la intersecția strazilor Padurii și Dorobanților, in apropierea…

- Scena incredibila petrecuta duminica seara in Arad. Un sicriu cu o persoana decedata in el a cazut din mașina mortuara, in mers, scena fiind surprinsa pe o camera de supraveghere din zona. Un sicriu in care se afla o persoana decedata a ajuns pe șosea, in mijlocul intersecției, dupa ce coșciugul – care…

- Un sicriu in care se afla o persoana decedata a ajuns pe șosea, in mijlocul intersecției, dupa ce coșciugul – care era transportat cu un autoturism aparținand unei firme de pompe funebre – a cazut. Imaginile surprinse de aradean ii arata pe angajații firmei de pompe funebre care incearca…

- Curajul, ambitia si flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua editie Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, juratii si concurentii fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment si iau decizii surprinzatoare.

- Politistul din Slatina care a fost impușcat in cap de iubita lui va fi operat din nou de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, insa pana in prezent nu a dat niciun semn ca isi revine. El este in coma de o luna, fiind intubat. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP […] The…

- Tatal lui Justin Bieber s-a casatorit, intr-o stațiune selecta din Jamaica, și a avut invitați puțini, aproximativ 30, din familie și amici buni. Fiul sau, celebrul Justin, a venit cu iubita lui, la fel de celebra, Selena Gomez. Jeremy Bieber a oficializat relația cu Chelsey Rebelo, și a facut-o in…

- Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate schimbul de SMS-uri pe care și l-au dat Ana Baniciu, alias „Funduleț”, și Smiley. Artistul și Gina Pistol sunt intr-o relație de anul trecut. Smiley nu a recunoscut in public ca se iubește cu blondina, pentru ca era inca in „tatonari”…

- Drama pentru o concurenta de la Exatlon Mexic! Ea a aflat ca este insarcinata, chiar in timpul competiției din Republica Dominicana. Medicii i-au spus ca este vorba despre o sarcina extrauterina. Dupa ce a parasit competiția, femeia a fost operata de urgența. Sandra Casar, cunoscuta ca Shira, una dintre…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…

- O amenințare serioasa, din punct de vedere financiar, la adresa țarii noastre, se contureaza din partea a patru frați miliardari care au facut afaceri cu statul roman. Afaceriștii care controleaza conglomeratul Shapir, arhicunoscut in Israel, au dat statul in judecata, in mai multe procese, solicitand…

- Exatlon 18 februarie. Giani Kirița și-a ieșit din minți, in timpul ediției de duminica. Fostul fotbalist s-a enervat la culme pe Anca, dupa ce „razboinica” i-ar fi aruncat cateva priviri urate in timpul probei. Giani s-a pierdut cu firea și a inceput s-o faca in toate felurile pe concurenta din echipa…

- Duminica, 18 februarie 2018, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Iata numerele caștigatoare: Joker: 28, 12, 20, 2, 35 + 7 Noroc Plus: 8 3 9 6 8 7 Loto 5/40: 22, 16, 23, 29, 6, 38 Super Noroc: 5 0 0 4 5 3 […] The post Rezultate Loto 6/49, Noroc, Joker,…

- Nicolae și Elena Ceaușescu au fost executați pe 25 decembrie 1989 la Targoviște. Acum, pe locul execuției, va fi ridicat un mall, a anunțat primarul localitații Targoviște, Cristian Stan, potrivit romaniatv.net. „Constructia va avea o suprafata desfasurata de aproximativ 70.000 mp, urmand sa asigure…

- Un concurent din noul sezon „Romanii au talent” și-a spus povestea in versuri și a starnit lacrimile Mihaelei Radulescu și mai multor oameni din sala. Artistul care și-a spus povestea pe acorduri de muzica rap s-a calificat mai departe cu patru de „DA”. „M-a durut sa te aud”, i-a transmis Andra concurentului.…

- Un tanar de 27 de ani, din orasul Odobesti, va fi judecat la Judecatoria Focsani intr-un dosar in care este acuzat de talharie. El a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani, fapta fiind comisa in ziua de 8 ianuarie a.c. …

- Derby-ul etapei produce emulație inclusiv in randul caselor de pariuri din intreaga lume. Bookmakerii au introdus in oferta intalnirii dintre Steaua și CFR Cluj mai multe pariuri destinate derby-ului de sambata. "Joaca formațiile de pe primele doua locuri, e cel mai important meci al campionatului.…

- Inventivitatea proprietarilor de sevicii funerare nu cunoaste limite, iar acest lucru este redat de ultima gaselnita a unui american. Firma sa ofera pizza gratuita celor care isi organizeaza din timp aranjamentele pentru inmormantarile lor.

- Ioan Popa, primarul Resitei, vrea sa ia masuri in acest sens, nemultumit ca in oras sunt amplasate ilegal peste 5000 de reclame cu oferte de tipul "Sicrie la oferta, doi plus unul gratis". "Aceste reclame nu numai ca sunt amplasate ilegal, unele dintre ele pun chiar in pericol viata trecatorilor,…

- O oferta sinistra la pompe funebre in Reșița scoate in evidența modul in care in oraș sunt amplasate ilegal peste 5.000 de reclame. „Sicrie la oferta, doi plus unul gratis”, este anunțul macabru, remarcat de primarul Reșiței care vrea sa inlature panourile publicitare care afecteaza arhitectura orașului.…

- Momentul trecerii in neființa a unei persoane dragi este probabil unul dintre cele mai triste din viața oricarui om. In astfel de situații, cuvintele sunt de prisos iar cei din jur, oricat de mult ar ține la tine, nu pot face nimic ca sa te ajute sa treci peste cu bine. Fiecare persoana experimenteaza…

- Ministerul Finantelor continua seria imprumuturilor de la banci, programand pentru astazi o licitatie suplimentara prin care statul vrea sa obtina inca 75 milioane de lei la un randament de 4,25% pe an.