- O serie de manifestari de cultura si spiritualitate romaneasca, reunite sub genericul "Zilele culturii romanesti din judetele Covasna si Harghita", se vor desfasura in perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2019, la Miercurea Ciuc, Sfantu

- Implinirea, in anul 2020, a 80 de ani de la impunerea de catre statele fasciste europene a hotararilor Dictatului de la Viena din 30 august 1940, ne ofera prilejul de a realiza o trecere in revista a studiilor aparute, in principal, in publicatiile romanesti din actualele judete Covasna si Harghita,…

- Urmatoarea producție a seriei de programe „O vara ritmata la Sfantu Gheorghe!” organizata in cadrul anului tematic al elevilor intitulata „LANG-HANG” („FLACARA-SUNET”) va avea loc in ziua de vineri, 23 august, de la ora 20:00 pe scena de piatra din Piața Centrala. Ideea de coproducție a celor doi…

- In cursul saptamanii trecute a avut loc cea de-a doua activitate din acest sezon a Asociației pentru Tineret Open Minds din Sfantu Gheorghe. Acțiunea s-a desfașurat in tabara de la Campul Benedek și a constat intr-un concurs de gatit, felul de mancare ales de juriu pentru a fi pregatit fiind gulașul,…

- Romani din comunitatile istorice, alaturi de credinciosi din intreg judetul Harghita, dar si din alte zone ale tarii, au participat joi, la Izvoru Muresului, la hramul Manastirii „Adormirea Maicii Domnului”, supranumita si manastirea romanilor de pretutindeni. Liturghia prilejuita de marea sarbatoare…

- Sase persoane au fost ranite si transportate la spital in urma unui accident rutier petrecut vineri pe DN12, la iesirea din municipiul Sfantu Gheorghe spre Miercurea Ciuc, in urma impactului dintre doua autoturisme. Potrivit Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, in accident…

- Problemele cu care se confrunta romanii din comunitatile istorice, aflati in pericol de a-si pierde identitatea, dar si cei din Harghita si Covasna sau care traiesc in diaspora, se vor afla pe agenda lucrarilor Universitatii de Vara de la Izvoru Muresului, eveniment ajuns la a XVII-a editie, care se…

- Luptatoarea Clubului Sportiv Municipal (CSM)Sfantu Gheorghe, Incze Kriszta, a obtinut medalia de bronz la Jocurile Europene care au loc la Minsk, in Belarus. Intr-un comunicat transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de reprezentanții CSM, se menționeaza ca: „Kriszta Incze a dominat finala mica.…