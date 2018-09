Stiri pe aceeasi tema

- Episcopia Devei si Hunedoarei si Manastirea Prislop au câștigat în instanța dreptul de a folosi numele și imaginea "duhovnicului Ardealului", Arsenie Boca, unul dintre cei mai iubiți monahi din România.

- Anul trecut, un aradean a obținut de la Oficiul European de Proprietate Intelectuala dreptul de a dispune de comercializarea a tot ce reprezinta produse ce infațișeaza chipul parintelui Arsenie Boca. Dupa procesul intentat de Episcopia Devei si Hunedoarei si Manastirea Prislop vineri, purtatorul de…

- Episcopia Devei si Hunedoarei si Manastirea Prislop vor putea folosi, in continuare, pentru o perioada de timp, numele si imaginea parintelui Arsenie Boca pentru comercializarea obiectelor de cult bisericesc, dupa ce au castigat, la Curtea de Apel Bucuresti, apelul

- Magistratii au au dat sentinta definitiva in procesul in care reprezentantii Episcopiei Devei si Hunedoarei si a Manastirii Prislop au dat in judecata detinatorii marcilor „Boca Parintele” si „Arsenie”, solicitand anularea pretentiilor acestora asupra numelui si imaginii monahului.

- Romanian Community Coalition a facut o solicitare oficiala Curtii de Apel Bucuresti sa clarifice daca magistratii protestatari din data de 16 septembrie 2018 au notificat in prealabil instanta ca vor face protest in fata ei si ce pozitie are CAB daca de aici inainte si partile ori alti cetateni vor…

- Curtea de Apel București a reclamat procurorii din CSM la Consiliu, susținand ca cei cinci membri ar fi afectat independența justiției printr-o solicitare care vizeaza un dosar in curs. Secția de judecatori se demiliteaza de acțiuni de imixtiune in activitatea instanțelor.Potrivit unor informații…

- Mihail Vlasov, fost presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei - CCIR, a fost condamnat vineri de Curtea de Apel Bucuresti la 9 ani si 10 luni inchisoare. El este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, delapidare, fals in inscrisuri sub semnatura…

- Gabriel Oprea nu iși redobandește titlul de doctor, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins, ca neintemeiata, actiunea depusa de acesta, prin care solicita anularea ordinului ministrului Educatiei Naționale (MEN) prin care i s-a retras titlul de doctor in drept. Fostul ministru de Interne Gabriel…