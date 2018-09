Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a tranșat scandalul marcii Arsenie Boca și a decis ca Episcopia Devei și Hunedoarei va putea folosi numele și imaginea celui supranumit „Sfantul Ardealului” pe obiectele bisericești comercializate. Magistrații Curții de Apel București au emis o ordonanța președințiala, dupa…

- Purtatorul de cuvant al Episcopiei Devei si Hunedoarei, parintele Gabriel Miricescu a declarat, vineri, pentru News.ro ca magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins pretentiile celor care sustin ca detin drepturile de folosinta ale imaginii si numelui parintelui Arsenie Boca. "Au fost respinse…

- Anul trecut, un aradean a obținut de la Oficiul European de Proprietate Intelectuala dreptul de a dispune de comercializarea a tot ce reprezinta produse ce infațișeaza chipul parintelui Arsenie Boca. Dupa procesul intentat de Episcopia Devei si Hunedoarei si Manastirea Prislop vineri, purtatorul de…

- Episcopia Devei si Hunedoarei si Manastirea Prislop vor putea folosi, in continuare, pentru o perioada de timp, numele si imaginea parintelui Arsenie Boca pentru comercializarea obiectelor de cult bisericesc, dupa ce au castigat, la Curtea de Apel Bucuresti, apelul

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat pentru data de 15 octombrie apelul dosarului in care Tribunalul Bucuresti a decis achitarea, in prima instanta, a comisarului sef de politie Lucian Dinita, fostul director al Directiei Politiei Rutiere din cadrul Politiei Romane. Lucian Dinita a fost trimis in judecata…

- Un judecator bucureștean dezvaluie ce sta in spatele protestului magistraților anunțat pentru duminic, de la ora 17.30, pe treptetel Curții de Apel București. Judecatoarea Madalina Elena Afrasinie, de la Tribunalul București, scrie pe pagina sa personala de Facebook ce se afla in spatele protestului…

- Curtea de Apel București a reclamat procurorii din CSM la Consiliu, susținand ca cei cinci membri ar fi afectat independența justiției printr-o solicitare care vizeaza un dosar in curs. Secția de judecatori se demiliteaza de acțiuni de imixtiune in activitatea instanțelor.Potrivit unor informații…

- Tribunalul Bucuresti a decis achitarea, in prima instanta, a comisarului sef de politie Lucian Dinita, fostul director al Directiei Politiei Rutiere din cadrul Politiei Romane, trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Pitesti. Instanta a concluzionat ca…