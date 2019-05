Episcopi beatificați de Papa. Valeriu Traian Frențiu, aruncat în lagărul Securității, printr-o diversiune. A murit în celula 44 Duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc ii va beatifica pe cei șapte episcopi romani greco-catolici uciși din ura fața de credința in diferite locuri din Romania intre anii 1950 – 1970. Cu aceasta ocazie Papa Francisc ii va intalni pe credincioșii greco-catolici și va celebra Sfanta Liturghie pe Campia Libertații din Blaj. Cine a fost Episcopul Valeriu Traian Frențiu Cine a fost Episcopul Valeriu Traian Frențiu Valeriu Traian Frențiu a trait intre anii 1875 - 1952 și a fost Episcop de Oradea. A fost fiul unui preot greco-catolic și s-a nascut la Reșița, in județul Caraș Severin, conform site-ului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

