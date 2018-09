Stiri pe aceeasi tema

- In septembrie 1948, regimul stalinist abia instaurat in Romania, decide ca bisericile sa nu poata adminsitra sub 750.000 de credincioși, pentru a fi controlate mai ușor. Grigorie Leu, Episcop de Huși, nu este de acord. Se opune comuniștilor, in timp ce fiul sau vorbea la Radio Londra despre abuzurile…

- MISTERELE SE VOR ELUCIDA DREPTATE…. Vestea ca, dupa 69 de ani, Episcopul-Martir al Husilor, Grigorie Leu, va fi deshumat pentru investigatii care sa scoata la iveala adevarul despre moartea sa, a facut inconjurul Romaniei. Iata ca ceea ce parea a fi deja risipit pentru totdeauna, in valtoarea vremurilor,…

- Parchetul Militar si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) va organizeaza incepand cu 25 septembrie 2018, o actiune de investigatii arheologice...

- Episcopul de Huși Grigorie Leu, decedat în condiții suspecte la 1 martie 1949, dupa ce a fost invitat de premierul Petru Groza la o masa protocolara, va fi deshumat pentru elucidarea cauzelor morții sale.

- Chiar daca nimic nu este inca oficial, firma care a elaborat studiul de fezabilitate pentru aceasta investiție cauta in aceste zile raspunsurile la intrebari cu privire la rolul pe care il deține ca terminal de transport feroviar halta de calatori Tibiscum, care, intr-adevar, nu mai este…

- Senatul a adoptat, marți, proiectul de modificare a Codului Penal, urmand ca maine sa fie dezbatut in forul decizional, Camera Deputaților. Printre prevederile care ii nemulțumesc pe magistrați sunt cele referitoare la instituția denunțatorului și la traficul de influența.Modificarea adoptata…

- Peste 100.000 de noi cazuri de accidente vasculare cerebrale (AVC) se inregistreaza in fiecare an in Romania, iar tara noastra este considerata cu risc inalt din acest punct de vedere. Specialistii atrag atentia ca putem face multe lucruri pentru a preveni bolile neurologice.