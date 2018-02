Stiri pe aceeasi tema

- Suferința actorului Ion Dichiseanu, despre care puțina lume a știut. Acesta a vorbit in cadrul unei emisiuni despre cele mai grele momente din viața lui. Recent, Ion Dichiseanu a primit un trofeu din partea Antenei Stars, de care este foarte mandru. Pentru ca s-a grabit foarte tare, acesta a plecat…

- Nascut la 1 februarie 1894 ca fiu al unui functionar din Medgidia, Lucian Grigorescu a urmat scoala primara in aceasta localitate, dupa care liceul la Constanta, Braila si Bucuresti. In Medgidia, casa de cultura din municipiu, o strada, o gradinita, o scoala si tabara internationala de pictura poarta…

- De 10 ani, ne fac diminetile mai bune si aseaza un zambet pe fiecare fața de roman. Si sunt de nedespartit, inca din perioada gradinitei. Au copilarit impreuna, au ras, au muncit cot la cot pentru visurile lor si au devenit doi adulti, in toata firea. Dar nu au uitat copiii de mai ieri.

- Scriam intr-o postare pe facebook ca, pe vremea cand eram la școala, nu prea am avut rolul de prințesa, regina și așa mai departe. Pe atunci, eram sigura ca problema era in parul scurt pe care-l aveam. Dupa ce mi-am scris gandurile pe facebook, am observat ca persoanele care ma urmaresc vorbesc despre…

- Administrația Institutului Mamei și Copilului (IMC) s-a autosesizat pe marginea cazului relatat de o tânara care acuza medicii și asistentele mediale de indiferența și spune ca a fost nevoita sa nasca în toaleta instituției. Potrivit administrației IMC, pâna în prezent…

- Christian Sabbagh este omul caruia ii place adrenalina, ii place sa fie in mijlocul acțiunii, insa ii și place sa se bucure de lucrurile simple. Cel mai mare regret al lui Christian Sabbagh este acela ca acum nu prea mai are parte de simplitatea pe care o intalnea in copilarie. Pe final de an, in toiul…

- Un fotbalist irlandez a castigat un milion de euro la loterie. Tanarul fundas irlandez Kevin O’Connor se poate considera un om cu adevarat norocos: s-a imbogațit cu biletul oferit de sponsorul sau la loteria de ajun de Anul Nou. Jucatorul in varsta de 22 de ani, care evolueaza la Preston North End,…

- Jessica Alba a primit cel mai frumos și prețios cadou de Revelion. Frumoasa actrița a devenit mama pentru a treia oara chiar in noaptea dintre ani, mai exact cu cateva ore inainte de a intra in 2018. Jessica Alba a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, actrița și producatorul de film, Cash Warren,…

- Ramasi fara cei cinci copii, luati de langa parinti de Serviciul de Protectie a Copilului din Norvegia, Barnevernet, sotii Bodnariu si-au recuperat in 3 iunie 2016 toti cei cinci copii. La scurt timp dupa intoarcerea micutilor in familie, Marius si Ruth Bodnariu au venit in Romania si nu au mai plecat.…

- Jessica Alba a nascut in ultima zi din 2017. Actrița a nascut al treilea copil al cuplului, un baiat pe care l-a numit Hayes Alba Warren, scrie Daily Mail. Alba a distribuit pe constul sau de Instagram o fotografie cu baiatul ei alaturi de mesajul ” Hayes Alba Warren, 12 / 31/17 Cel mai frumos cadou…

- Cantareața Alessia a facut publica prima imagine cu baiețelul sau nou-nascut. Alessia a nascut in urma cu cateva zile . Vedeta a adus pe lume un baiețel. Alessia, care a vorbit despre unul dintre marile sale regrete in plan profesional , a facut publica prima fotografie cu bebelușul ei. De asemenea,…

- Exista sau nu exista Moș Craciun? Exista, și chiar mai mulți! Pe unul dintre ei ne-am propus sa-l cunoaștem in cadrul rubricii „Omul și Profesia”. Menționam ca, incepind de azi, in fiecare zi de vineri, va invitam sa cunoașteți oameni care iși iubesc la nebunie meseria. Și, deoarece ne aflam in pragul…

- Maria Ghiorghiu sustine ca va exista un lant de atentate teroriste. "Dragii mei, chiar daca este atat de tarziu, eu scriu pe blog ceea ce bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului imi ingaduie a auzi si a vedea. Deci, in timp ce scriam aici pe blog, aud glas care spune ceva extrem de ingrijorator, dar si vad…

- In motivația sa, Szabo Odon precizeaza ca in 16 din cele 28 de țari membre ale UE, Vinerea Mare este zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea…

- Prima zi din noul an vine cu o multime de superstitii. Cei care le tin sustin ca, in acest fel, le va merge bine tot anul. Nu trebuie sa lipseasca banii din buzunare, sarutul de sub vasc, sau hainele de culoare rosie.

- Pregatirile pentru mersul cu Uratul, in seara de Anul Nou, incepeau și ele tot de pe la inceputul lunii decembrie, in paralel cu cele de la Glob și Stea. Plugușorul era pentru cei mici, cu versuri menite sa-i amuze pe cei care nu țineau poarta sau ușa incuiata, de genul: „Aho, aho de Anul Nou/ […] Articolul…

- Programul de circulatie la metrou incepand de la Craciun si pana dupa Anul Nou a fost modificat, potrivit unui anunt al Metrorex. In zilele de 25, 26, 30 si 31 decembrie , precum si 1, 2 ianuarie 2018, trenurile vor circula pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni- Pipera) si…

- CFR: Trenurile care circula pe cele mai solicitate rute, suplimentate Foto: Arhiva. Numarul trenurilor care circula spre cele mai solicitate destinatii a fost suplimentat pâna la data de 3 ianuarie. Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, sunt vizate rutele care fac legatura între…

- Ancheta la o scoala din Arad, dupa ce mama unui copil de clasa pregatitoare a reclamat ca baiatul e terorizat atat de colegi, cat si de invatatoare. De trei ori a ajuns copilul la spital in ultimele luni, iar mama lui se teme sa-l mai duca la scoala.

- Și in acest an, zonele de munte ale județului Alba sunt foarte solicitate de catre turiști, in ciuda prețurilor destul de mari la cazare. Arieșeni – Albac și Poarta Raiului – Munții Șureanu sunt principalele atracții ale sezonului datorita partiilor de schi și peisajelor desprinse parca din poveste.…

- Sarbatorile de iarna aduc nelipsita “distracție” cu pocnitori de tot felul. Chiar daca folosirea petardelor este permisa doar in noaptea de Anul Nou, pocniturile rasuna peste tot de la inceputul lui decembrie și pana dupa intrarea in noul an. Pentru ca amuzamentul sa fie si mai mare, un elev s-a dus…

- S.C. PRIVAL ECOLOGIC SERVIS, operatorul de salubritate din Municipiul Turda, informeaza cetațenii care au stabilite zilele de luni pentru ridicarea deșeurilor menajere ca - zilele de 25 decembrie respectiv 1 ianuarie fiind libere - evacuarea deșeurilor se va face in zilele de sambata 23 respectiv 30…

- 'FSB a pus capat la Sankt-Petersburg activitatilor ilegale ale unei celule clandestine de membri ai SI, care se pregatea sa comita atentate pe 16 decembrie', se arata intr-un comunicat al FSB, citat de RIA Novosti. Printre actiunile pregatite de aceasta celula se numarau un 'atentat sinucigas',…

- Asociația Romana a Magazinelor Online (ARMO) anticipeaza un nou varf de achiziții aferent perioadei sarbatorilor de iarna, in contextul in care mii de magazine online deruleaza campanii cu reduceri de preț de pana la 75%. Totodata, organizația le recomanda clienților care nu au finalizat cumparaturile…

- Calin Rosenblum reprezinta, fara indoiala, un nume marcant in fotbalul timișorean, in care s-a facut remarcat prin atitudine, daruire și, desigur, dribbling, lasandu-și adesea „pe drum” adversarii direcți. S-a nascut la Timișoara, pe 26 mai 1964, junioratul facandu-l la Liceul Sportiv. In 1989 a evoluat…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma ca, prin politicile publice promovate de MEN, procentul elevilor care nu mai continua școala trebuie redus la 1,5% in urmatorii trei ani, fața de 3,41% cat este in prezent. "Analizând datele oficiale din S.I.I.I.R. (Sistemul Informatic Integrat…

- Sambata dimineața, la primele ore, Piața Victoriei a fost luata cu asalt de cateva echipe de muncitori care incepusera amenajarea Targului de Craciun in huiduielile puținilor protestatari protestatari ramași peste noapte de la mitingul de vineri seara. Aceștia continuau sa strige "Noaptea ca hoții"…

- Siguranta in scoli constituie o prioritate pentru Politia Prahova, context in care politisti prahoveni au actionat, ieri, intr-o unitate de invațamant din municipiul Ploiești. In ziua de 28.11.2017, in intervalul orar 10:00 – 11:00, polițiști prahoveni din cadrul I.J.P. Prahova, Compartimentul de…

- Primaria Municipiului Alba Iulia face cunoscuta implementarea unui proiect complex ce vine in sprijinul comunitaților marginalizate din oraș, prin masuri ce au ca scop incluziunea sociala și reducerea saraciei. Denumit sugestiv „Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitațile marginalizate…

- Miercuri, 15 noiembrie a inceput Postul Craciunului, potrivit Calendarului Ortodox. Incepand cu prima zi a postului, nu se mai fac nunți și nici petreceri pana dupa Anul Nou. Postul Craciunului dureaza 40 de zile și se incheie pe data de 24 decembrie. Din punct de vedere al alimentatiei, Postul Craciunului…

- Admiterea la unitațile de invațamant ale MAI se va desfașura dupa reguli noi, din 2018. Proba practica va consta intr-un traseu aplicativ care va elimina criteriul inalțimii, unul constatat, in ultimii ani, pentru ca era considerat discriminatoriu. Modificari au fost aduse și in privința concursurilor…

- Presa italiana a dezbat cazul romancei sechestrata timp de 10 ani in Italia și a incercat sa afle cum este posibil ca nimeni sa nu fi știut in tot acest timp ce se intampla pe proprietatea italianului. Cristina Condrea, de 29 de ani a ajuns in Calambria, Italia, cand avea 19 ani și a mers sa ingrijeasca…

- De curand, la Timisoara, s-au desfasurat Campionatele Europene de dans. Disputata sub egida Word Artistic Dance Federation, competitia a adunat la start peste 2000 de sportivi din 15 tari, printre care Bulgaria, Grecia, Croatia, Serbia, Ungaria, Muntenegru etc. Judetul Alba a fost reprezentat de Scoala…

- Gigi Becali promite ca ridica de toate la baza din Berceni: ”Fac biserica și școala. Și ferma, ca sa manance bio”. Gigi Becali și-a anunțat planurile pentru Academia de Juniori pe care a pus-o pe picioare dupa ce a ridicat baza de pregatire din Berceni . Intre 2008 și 2011, Becali a mai avut o tentativa…

- Școala de agenți de poliție „Vasile Lascar” din Campina, Școala de agenți de poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca și Școala de Pregatire a Agenților Poliției de Frontiera ,,Avram Iancu” Oradea vor organiza concurs de admitere in perioada 13-21 ianuarie 2018 pentru o noua promoție de elevi, scoțand…

- "Rezultatele noastre indica faptul ca moartea subita cardiaca in timpul participarii la sporturi competitive este rara, cauzele sunt variate și mai mult de 80% dintre cazuri nu ar fi fost identificate prin screening sistematic", scriu membrii echipei de cercetare, condusa de dr. Paul Dorian, de la…

- Marcel Pavel și sora sa, Gina Pavel, ambii muzicieni, au acceptat sa vorbeasca despre copilaria lor, care a fost una presarata cu nenumarate greutați. Cei doi trec ”Dincolo de aparențe”, alaturi de Florentina Fantanaru și povestesc lucruri neștiute de pe vremea cand traiau in casa parinteasca situata…

- Cel putin trei persoane au fost ucise in urma unui incident armat produs marti intr o scoala primara situata in nordul statului american California, anunta surse citate de presa americana si de Romaniatv.net. Printre persoanele decedate se numara autorul atacului, impuscat mortal in schimbul de focuri…

- Povestea Teodorei Magurean, handbalista plecata de la Extrem Baia Mare care a ajuns in lotul celei mai galonate echipe din lume: Hypo Viena. HC Zalau intalnește in turul 3 al Cupei EHF pe Hypo Viena, multipla campioana a Europei, formația care deține un record greu de egalat in Europa, fiind de 40 de…

- Nuri Guney este managerul unui bistro din centrul orasului Satu Mare, indeplinind in acelasi timp si celelalte functii din afacerea sa, de bucatar si ospatar, interactionand cu zambetul pe buze cu clientii sai. Dincolo de bucuria cu care isi intampina fiecare client, Nuri are o poveste de viata iesita…

- A repara ceasuri este o arta, necesita pregatire, rabdare, dar mai ales pasiune. Un astfel de pasionat este Radu Dumitru, ceasornicarul care in patru decenii și jumatate de munca a adunat o tolba cu povești ale ceasurilor reparate. Atelierul lui, din Piața Kogalniceanu din Capitala, este mic, dar aduna…

- Cladirea initiala a fost improprie unei unitati scolare, fiind destinata desfasurarii altor activitati. Cu unele modificari , in aceasta cladire a functionat scoala generala cu clasele I-IV pentru nevazatori. Pentru inceput, scoala a avut inscrisi 43 de elevi de diferite varste si un numar de 8…

- "Premiul de Excelența pentru promovarea Romaniei in Uniunea Europeana, pe care l-am primit din partea organizatorilor, ma onoreaza, dar in egala masura ma determina sa intensific proiectele de promovare ale țarii noastre in UE. Suntem o țara care are cu ce se mandri și avem datoria sa aratam aceste…

- La școala, copiii ar trebui sa fie educați și protejați. Iar parinții sa știe ca sunt pe mâini bune. Nu este cazul acestei copile de opt ani, din Statele Unite, care a fost pedepsita de un profesor. Allegra ar fi amenințat un coleg, iar profesorii au decis sa o țina în ”detenție”,…

- Nascut la 5 noiembrie 1895 in comuna Gureni-Petisani, judetul Gorj, Vasile Blendea este absolvent al Scoli de Arte Frumoase din Bucuresti ca elev al lui Dimitrie Paciurea la sculptura si compozitie, si al lui Frederic Storck la desen. A participat la saloanele oficiale la Bucuresti si la Salon des artistes…