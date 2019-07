Stiri pe aceeasi tema

- Nemultumire in societate, dupa ce ministrul de Externe, Nicu Popescu, a calificat conflictul armat de pe Nistru drept un razboi civil, asta in timp ce in regiunea transnistreana staționeaza trupele ruse.

- „Crimeea este parte a Ucrainei. Asta este poziția RM. Zonele de conflict din estul Ucrainei fac parte din Ucraina. Recunoaștem și insistam pe faptul ca Ucraina are același frontiere pe care le-a avut acum șase ani, in același mod in care Ucraina a recunoscut mereu integritatea teritoriala a RM", a precizat…

- La invitația ministrului afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, va intreprinde, in perioada 26-27 iunie 2019, o vizita in Republica Moldova.

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene din Guvernul Maiei Sandu, Nicu Popescu, a anuntat ca ambasadoarea Republicii Moldova la Washington, Cristina Balan, a ignorat fara niciun fel de explicatii ordinul ministrului prin care i-a fost solicitat sa se prezinte pana cel tarziu pe 14 iunie,…

- Nicu Popescu a susținut un briefing la Ministerul de Externe al Franței, in legatura cu situația politica din țara. Cel puțin aceasta a scris noul ministru de Externe din Guvernul Sandu pe pagina sa de Facebook.

- „Ministrul de Externe" in guvernul ilegal al alianței Kozak PSRM-ACUM, Nicu Popescu, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca autoritațile de la Chișinau trebuie sa ceara, in continuare, retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.

- Nicu Popescu, noul ministru al afacerilor interne si integrarii europene in Guvernul Sandu, spune ca nu este un ministru politic si ca va lucra in calitate de ministru care reprezinta intregul stat. Nicu Popescu da asigurari ca ministerul si Guvernul nou numit promoveaza integrarea europeana a Republicii…

- In timp ce in țara era o adevarata nebunie pentru ca romanii din diaspora nu reușeau sa voteze, iar principalele partide de opoziție au depus plangere penala impotriva lui Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe simte pe pielea lui ce inseamna cozile din diaspora.Citește și: EXIT-POLL CURS-Avangarde,…