Supravietuitorii ciclonului Idai care a lovit sudul Africii se confrunta cu 'o bomba cu ceas': epidemii in cazul bolilor precum holera, a avertizat luni seful Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie (FICR), relateaza AFP. In timp ce bilantul victimelor ciclonului, care s-a abatut asupra Zimbabwe si Mozambic in urma cu zece zile, depaseste 700 de morti, potrivit unui bilant departe de a fi definitiv, angajatii umanitari depun eforturi pentru a-i salva pe supravietuitori si pentru a le trimite ajutor. Secretarul general al FICR, Elhadj As Sy, a declarat,…