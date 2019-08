Epidemie devastatoare. Sunt afectate peste 42.000 de persoane, iar 62 au murit deja Pana pe 23 august, au fost raportate 42.051 de cazuri de Dengue, cel mai mare numar de cazuri fiind inregistrat in districtul Colombo (8.808 de cazuri), urmat de Gampaha, la periferia capitalei, cu peste 6.388 de cazuri si de Galle, in sudul Sri Lankai, cu 4.377 de cazuri.



Unitatea de Epidemiologie a anuntat ca a identificat cinci raioane cu risc ridicat de febra Dengue, printre care Colombo, Gampaha, Galle, Kalutara in Provincia de Vest si Ratnapura in sudul tarii, informeaza Agerpres.



Expertii medicali au cerut locuitorilor sa solicite asistenta medicala imediata daca sufera… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 23 august, au fost raportate 42.051 de cazuri de Dengue, cel mai mare numar de cazuri fiind inregistrat in districtul Colombo (8.808 de cazuri), urmat de Gampaha, la periferia capitalei, cu peste 6.388 de cazuri si de Galle, in sudul Sri Lankai, cu 4.377 de cazuri.Unitatea de Epidemiologie…

- Pana la sfarsitul lunii iulie, autoritatile au raportat un numar total de 234.078 de cazuri de Dengue, cel mai mare numar de cazuri fiind identificate in districtul Colombo, 7.260, urmat de Gampaha, la periferia capitalei Colombo, cu peste 3.000 de cazuri, si de Kalutara, cu peste 2.000.Unitatea…

- Autoritațile din Honduras avertizeaza ca țara se confrunta cu o epidemie de febra dengue, în condițiile în care 26 din cele 32 de spitale publice din țara au raportat ca trateaza un numar foarte mare de astfel de cazuri, scrie Mediafax, citând France 24. Aproximativ 28.000…

- Honduras se confrunta cu o epidemie de febra dengue. Aproximativ 28.000 de persoane au fost afectate de aceasta boala in 2019. Potrivit France 24, citat de Mediafax, 26 dintre cele 32 de spitale publice din Honduras au raportat ca trataeaza un numar foarte mare de cazuri de febra dengue. Dintre cele…

- 'Activam toate institutiile guvernamentale si non-guvernamentale pentru a pune in aplicare o serie de masuri' impotriva vectorului bolii, tantarul Aedes aegypti, a declarat ministrul Sanatatii, Alba Flores, in cadrul unei conferinte de presa. Aceste actiuni, care vor fi implementate in 298 de municipalitati,…

- Direcția de Sanatate Publica Teleorman in luna mai 2019 a supravegheat urmatoarele boli: 31 cazuri de rujeola; un caz de RAPI; un caz de Febra Q; un caz de meningita TBC; 2 cazuri de encefalita infecțioasa primara-virala; 3 cazuri de scarlatina; 3 cazuri de salmonella; 4 cazuri de hepatita acuta virala;…

- Ministrul le-a cerut parintilor sa-si trimita copiii bolnavi la centrele de sanatate sau in spitalele de stat in decurs de 48 de ore daca banuiesc ca acestia sunt infectati cu virusul dengue. Fundatia Kantha Bopha a anuntat intr-un comunicat ca numai luni 577 de copii spitalizati in cinci spitale…

- Peste 450 de persoane au ajuns, la finalul saptamanii trecute, in perioada 7, 8 și 9 iunie, la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Zalau pentru a fi tratate in diferite afecțiuni. Cei care au trecut pragul UPU Zalau au fost diagnosticați cu: plagi, fracturi,…