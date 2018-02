Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti la Digi 24 ca epidemia de rujeola a produs ingrijorare si ca va continua discutiile cu directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii in aceasta seara, informeaza Agerpres.ro. Eu in seara aceasta continui discutiile cu doamna Jakab, directoarea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca urmeaza sa intre in tara 200 de fiole necesare pentru tratarea copiilor cu imunodeficiente, scrie AGERPRES.Citeste si: AMENINTARE cu BOMBA la Curtea de Apel! Interventie de URGENTA a autoritatilor "Vizavi de imunoglobuline, am avut…

- Spitalele au posibilitatea legala sa presteze servicii medicale la cerere pentru a obtine venituri suplimentare, a precizat, luni, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. „(…) O lege noua nu pot sa dau pentru ca exista deja posibilitatea efectuarii serviciilor medicale la cerere. Doar mergand, stimuland,…

- Sorina Pintea a mers, vineri dimineata, la spitalul aflat pe Calea Grivitei, unitate despre care se aflase, recent, ca nu ar mai avea bani de salarii si a stat de vorba cu cadrele medicale. Ministrul a dat asigurari ca aceste aspecte financiare isi vor gasi rezolvare. “Problemele celelalte, legate de…

- Ministrul Sanatații, in control la Spitalul de Arși. Angajații nu și-au primit salariile și au contribuțiile neplatite de cateva luni. De asemenea, unitatea are mari dificultați din cauza lipsei de materiale. Vineri dimineața, Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a anunțat public ca va efectua personal…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi seara, la Digi24, ca spitalele sunt obligate sa asigure medicatia necesara pacientilor, iar in situatia in care pacientii cumpara medicamente in perioada in care sunt internati, pot sa primeasca de la casieria spitalului contravaloarea medicamentelor…

- Conform lui Tedros Adhanom, directorul Organizației Mondiale a Sanatații, care a vorbit la World Government Summit din Dubai, avem o mare problema. In orice moment, a pandemie globala devastatoare se poate declansa, ceea ce ar duce la moartea unei parti insemnate a populatiei. „Acesta nu este un scenariu…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sprijinul și intervenția urgenta pentru reducerea perioadei nejustificat de lungi de inmatriculare a autovehiculelor comerciale in Romania, afectand activitatea transportatorilor…

- Scandalul vaccinarii tuturor copiilor a luat sfarșit. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca va solicita ca parintii sa fie obligati prin lege sa se informeze pentru a vedea unde poate duce nevaccinarea copiilor. In schimb, daca parintele refuza acest lucru, sa plateasca o amenda.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, la Parlament, ca numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 27, insa nu se poate vorbi inca de o epidemie de gripa in tara noastra."Am inceput in urma cu doua saptamani avertismentele vizavi de aceasta situatie. Am fost si…

- Ministerul Sanatații susține ca parinții a 20.000 de copii au refuzat vaccinarea impotriva rujeolei, iar acest lucru contribuie la evoluția epidemiei . Statisticile sunt de la inceputul acestui an si apar intr-un raspuns al Ministerului Sanatații la interpelarea deputatului Petru Movila. Potrivit documentului…

- „Vorbim despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste vaccinarea, iar la sintagma obligativitate n-o sa renuntam. Am spus-o in declaratiile trecute: nu vom lua copilul de mana de pe strada sa-l vaccinam, dar pe parinte putem sa-l obligam sa se informeze, astfel incat sa stie toate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca saptamana aceasta s-au inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola si ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii. „Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola, saptamana trecuta…

- "In acest an, salariile medicilor vor inregistra cresteri semnificative. Pot sa spun ca suntem un domeniu fericit. Salariile se vor majora incepand cu 1 martie 2018. Sunt bani in buget pentru aceste majorari. Sunt convinsa ca medicii nu vor mai pleca din tara. Un medic rezident de anul I are in acest…

- Un nou deces provocat de gripa a fost confirmat in Bucuresti, la o femeie de 78 de ani. Anuntul privind cel de-al 17-lea deces provocat de gripa a fost facut vineri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata…

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat ca, pana astazi, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este cel al unei persoane…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- De la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate 16 decese confirmate cu virus gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 si 5 tip B, fata de 21 in sezonul precedent, din care 19 cu virus gripal tip A, subtip H3, 1 cu A(H1)pdm09 si 1 tip A, nesubtipat, potrivit Centrului National…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca 3% dintre angajatii din Sanatate vor avea probleme in ceea ce priveste salariile, in sensul ca acestea vor fi mai mici de la 1 martie, mentionand ca nu este vorba despre cei din aparatul central, nu despre medici.

- Ministrul Sanatatii a vorbit in cadrul unei conferinte de presa si despre scandalul iscat in urma absentei imunoglobulinelor din farmacii si spitale. Sorina Pintea a anuntat si faptul ca ministerul lucreaza, alaturi de STS, la implementarea unui nou sistem pentru a urmari trasabilitatea medicamentelor.…

- Ministrul Sanatatii sustine ca Romania nu se confrunta, la acest moment, cu o epidemie de gripa, existand doar focare izolate. Sorina Pintea a declarat intr-o conferinta de presa ca gripa va continua sa circule pana spre luna aprilie, dar da asigurari ca exista stocuri suficiente de vaccinuri. Citeste…

- Deocamdata la Galati au fost confirmate pana acum doar trei cazuri de gripa, dar autoritatile sanitare se asteapta la o epidemie, avand in vedere ca in celelalte judetele din Moldova numarul de imbolnaviri a explodat in ultimele zile.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, la Antena 3, ca marti se va intalni cu producatorii de medicamente iar in cazul in care nu va ajunge la un consens cu acestia privind imunoglobulinele, va fi declansat mecanismul de protectie civila."Am avut o intalnire pe problema imunoglobulinelor,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii, informeaza Agerpres.ro. Pot sa va…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi seara, la Cluj, ca nu poate oferi un termen pâna la care vor fi construite spitalele regionale, inclusiv cel de la Cluj, pentru care exista finanțare europeana. ”S-au facut niste studii de fezabilitate…

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- In cursul zilei de vineri, va ajunge la Bucuresti, la Spitalul Bagdasar-Arseni, cu un elicopter SMURD, baietelul de 9 ani din Oradea pe care medicii l-au externat desi se afla in coma. Potrivit informatiilor aparute in spatiul public, parintii baiatului i-au acuzat pe reprezentantii Spitalului…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, pentru Agerpres, ca institutia pe care o conduce este o structura inflexibila, care trebuie reformata din temelii si ca aceasta este una dintre cele mai grave probleme ale domeniului sanitar. "Sunt de trei zile la Ministrul Sanatatii, deci nu pot…

- Liderii PSD au decis, în cadrul Comitetului Executiv, sa desființeze unul dintre ministerele care s-au regasit în primele doua cabinete conduse de Mihai Tudose și Sorin Grindeanu. Astfel, se va desființa Ministerul pentru Dialog Social și va deveni departament al Ministerului Muncii,…

- Epidemia de rujeola din țarile vecine ia amploare. In 15 judete din Romania si in municipiul Bucuresti, au fost inregistrate 116 cazuri noi doar in ultima saptamana.In total, de la inceputul lunii septembrie, peste 10 mii de persoane s-au imbolnavit, dintre care 38 au murit.

- Congresul Autoritatilor Locale din Republica Moldova (CALM) solicita într-o scrisoare adresata presedintelui Parlamentului Andrian Candu, premierului Pavel Filip și tuturor liderilor partidelor si fractiunilor parlamentare sa sa vina cu masuri urgente pentru redresarea situației „deplorabile…

- “Atentie, indiferenta ucide!” Medicul psihiatru Rodica Nastase atrage atenția ca, dupa “modelul” Magdalena Șerban, care a omorat o tanara impingand-o pe linia de metrou , aceste fenomene pot aparea in cascada, de aceea trebuie luate masuri urgente atat din punct de vedere medical, cat și social și organizatoric…

- Magdalena Șerban, criminala de la stația de metrou Dristor 1, a devenit subiect de discuție peste tot, mai ales in mediul online. La scurt timp dupa ce s-a aflat de crima șocant și ea a fost arestata pentru 30 de zile, s-a intamplat ceva cu cotul ei de pe o rețea de socializare.