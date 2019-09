Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Sanatate și Servicii Umane din Tulare County, California, a confirmat, luni, decesul unei persoane. Astfel, numarul oamenilor care au murit din cauza unor boli pulmonare asociate cu vapatul a ajuns la șapte. "Cu tristețe, raportam ca un rezident din Tulare a murit, decesul lui fiind suspectat…

- O scurgere de gaze a produs o explozie la etajul cinci al unei cladiri a laboratorului Vector din Rusia. Situat in regiunea Novosibirsk din Siberia, laboratorul este unul dintre cele doua lume care are virusul variolei și mostre de Ebola, scrie The Guardian. Explozia s-a produs in timp ce intr-una dintre…

- Adam Hergenreder, un student atlet de 18 ani din Gurnee, Illinois, a ajuns la spital dupa ce a folosit o țigara electronica mai mult de un an și jumatate. Doctorii i-au spus tanarului ca plamanii lui sunt similari cu cei ai unui om de 70 de ani. "A fost inspaimantator sa ma gandesc la asta, la ce a…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) a anunțat, vineri, ca au fost raportate cel puțin 450 de cazuri de boli asociate vapatului in 33 de state din SUA. Din cauza acestor boli au murit cel puțin cinci oameni, iar medicii și alți experți in domeniul sanatații se tem ca ar putea urma mai…

- Aceasta tendinta este rezultatul declinului semnificativ al deceselor legate de administrarea de analgezice eliberate pe baza de reteta. 'Cele mai recente date provizorii referitoare la decesele prin supradoza demonstreaza ca numeroasele eforturi intreprinse de Statele Unite pentru a lupta impotriva…

- Potrivit unui comunicat al MApN, ministrul Apararii Nationale a apreciat intreaga activitate a personalului unitatii."Element central al Prezentei Inaintate Adaptate a NATO pe flancul estic, dar si contributor semnificativ la Prezenta Inaintata Adaptata, Brigada Multinationala de Sud-Est…

- Ziarul Unirea „Cartile isi au destinul lor” – Parteneriat intre Agentia Nationala Antidrog si Primaria Comunei Ighiu pentru prevenirea consumului de droguri in comunitate Agentia Nationala Antidrog, prin Centrul de Preveinire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Alba, implementeaza, in parteneriat…

- Oficialii au votat marti interzicerea comercializarii tigarilor electronice in magazine si a livrarilor acestora la adrese din oras de catre magazinele online. Orasul californian este sediul companiei JUUL Labs, cel mai popular producator de tigari electronice din SUA. Potrivit companiei, aceasta…