- Joaquin ”El Chapo” Guzman a depus o solicitare de rejudecare a cazului sau, invocand faptul ca atitudinea juratilor l-a privat de dreptul sau constitutional la un proces corect. Avocatii lui Guzman au adresat cererea tribunalului federal din Brooklyn (New York), invocand o relatare din 20 februarie…

- Biroul de presa al Ministerului Justiției a decis sa-i respinga cererea de acreditare jurnalistului PRO Tv, Ovidiu Oanța. Cunoscutul reporter a scris pe pagina sa de Facebook: ”Ministerul Justiției refuza nejustificat sa ma mai acrediteze dupa ce in repetate randuri Tudorel Toader mi-a spus ca imi va…

- „In data de 11 martie 2019, Senatul Romaniei a adoptat, in calitate de Camera decizionala, modificarea alineatelor (1) si (2) ale articolului 16 din Legea educatiei nationale nr.1/ 2011, in forma adoptata de Camera Deputatilor. Prin modificarile adoptate, invatamantul secundar superior si grupa mare…

- Legea care le interzice copiilor din Italia sa intre in școli daca nu sunt vaccinați a intrat in vigoare, luni, iar Ministerul Sanatații din peninsula spune ca primele efecte s-au vazut deja, numarul vaccinarilor crescand semnificativ in ultimele zile. Noua lege prevede ca elevii care nu pot dovedi…

- Are doar trei degete la mana dreapta, unul singur la stanga, dar și ambele picioare amputate. Asta nu l-a impiedicat pe Darrius Simmons sa-și vada visul cu ochii: acela de a canta la pian. Fara sa ia lecții de muzica, tanarul a invațat sa cante de unul singur, iar pasiunea și ambiția sa au impresionat…